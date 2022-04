Utrudnienia na drogach w kilku województwach kraju

Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wszystkie drogi krajowe są przejezdne. "W chwili obecnej sprzęt do zimowego utrzymania nie pracuje, pojazdy pozostają w gotowości" - przekazano po godzinie 7.

Co przyniesie pogoda w piątek?

Zachmurzenie w piątek będzie duże, choć możliwe są niewielkie przejaśnienia. Lokalnie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 9-10 stopni Celsjusza na Podlasiu do 16 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Sprawdź, co jeszcze czeka nas w pogodzie.