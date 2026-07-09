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Wartości bliskie 40 stopni wciąż są możliwe. Jak wpłynie na nas potężne El Nino?

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Czy El Nino wpłynie na pogodę w Polsce?
Czy El Nino wpłynie na pogodę w Polsce?
Źródło zdj. gł.: ECMWF, tropicaltidbits.com
W prognozach cyrkulacji powietrza nad Europą jest wiele niewiadomych. Jedne wyliczenia wskazują na chłód po 20 lipca, inne dają szanse wartościom bliskim 40 stopni. Skrajności w pogodzie ciąg dalszy. Czy ma z tym coś wspólnego niepokojąco nabierające siły El Nino?Artykuł dostępny w subskrypcji

Regularne pomiary tego, co dzieje się z ENSO - zjawiskiem oceaniczno-atmosferycznym, dzięki któremu na południowym Pacyfiku występują mające wpływ na pogodę na świecie trzy fazy: dodatnia (ciepła) El Nino, ujemna (chłodna) La Nina i neutralna - zaczęto prowadzić w 1950 roku. Pierwsze szeroko zakrojone obserwacje oceanu i atmosfery rozpoczęły się jednak już dawno, tuż po tragicznych suszach, jakie wystąpiły w monsunowej Azji w latach 1877-1878. Wtedy właśnie zauważono, że wahania ciśnienia atmosferycznego w rejonie Indii mają związek z anomaliami na Pacyfiku.

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Z tego artykułu dowiesz się:
Jak El Nino wpływa na globalne i lokalne wzorce pogodowe.
Jakie są możliwe scenariusze pogodowe dla Polski w lipcu i sierpniu.
Jakie mechanizmy atmosferyczne pośredniczą w oddziaływaniu El Nino na Europę.
Jakie ekstremalne zjawiska pogodowe mogą wystąpić tego lata.
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Tagi:
pogodaprognozalatoEl Nino i La Ninawakacje
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
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