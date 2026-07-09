Wartości bliskie 40 stopni wciąż są możliwe. Jak wpłynie na nas potężne El Nino?

W prognozach cyrkulacji powietrza nad Europą jest wiele niewiadomych. Jedne wyliczenia wskazują na chłód po 20 lipca, inne dają szanse wartościom bliskim 40 stopni. Skrajności w pogodzie ciąg dalszy. Czy ma z tym coś wspólnego niepokojąco nabierające siły El Nino?Artykuł dostępny w subskrypcji
Regularne pomiary tego, co dzieje się z ENSO - zjawiskiem oceaniczno-atmosferycznym, dzięki któremu na południowym Pacyfiku występują mające wpływ na pogodę na świecie trzy fazy: dodatnia (ciepła) El Nino, ujemna (chłodna) La Nina i neutralna - zaczęto prowadzić w 1950 roku. Pierwsze szeroko zakrojone obserwacje oceanu i atmosfery rozpoczęły się jednak już dawno, tuż po tragicznych suszach, jakie wystąpiły w monsunowej Azji w latach 1877-1878. Wtedy właśnie zauważono, że wahania ciśnienia atmosferycznego w rejonie Indii mają związek z anomaliami na Pacyfiku.
Pozostało 90% artykułu
Z tego artykułu dowiesz się:
Jak El Nino wpływa na globalne i lokalne wzorce pogodowe.
Jakie są możliwe scenariusze pogodowe dla Polski w lipcu i sierpniu.
Jakie mechanizmy atmosferyczne pośredniczą w oddziaływaniu El Nino na Europę.
Jakie ekstremalne zjawiska pogodowe mogą wystąpić tego lata.