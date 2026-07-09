Wartości bliskie 40 stopni wciąż są możliwe. Jak wpłynie na nas potężne El Nino?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak El Nino wpływa na globalne i lokalne wzorce pogodowe.

Jakie są możliwe scenariusze pogodowe dla Polski w lipcu i sierpniu.

Jakie mechanizmy atmosferyczne pośredniczą w oddziaływaniu El Nino na Europę.

Jakie ekstremalne zjawiska pogodowe mogą wystąpić tego lata.