Prognoza Walka niżów z wyżami. Prognoza pogody do końca tygodnia Arleta Unton-Pyziołek |

Polska dostała się pod wpływ układów niżowych znad północno-wschodniej i wschodniej Europy. Wbiły się one mocniej w obszar wyżowy nad Europą, budujący kopułę ciepła od Afryki Północnej po Anglię. Niże tłoczą w naszą stronę masy powietrza polarnego, które płyną wartkim strumieniem na pograniczu obszarów niżowego i wyżowego. Znajduje to odbicie w silniejszym wietrze.

Cyrkulacją steruje główny niż Jula znad północnej Rosji, ale po jego obrzeżach przemieszcza się wtórny niż Kaja, z którym związany jest front chłodny. W nocy przewędruje nad Polską, kierując się znad północnych regionów w głąb kraju, a w środę pójdzie dalej na południe. Pod wieczór opuści granice Polski, niosąc po drodze burze, szczególnie nad Karpatami. Wlewające się za frontem polarne powietrze obniży temperaturę, szczególnie na północy kraju, gdzie nie przekroczy już 20 stopni Celsjusza.

Pogoda na środę

W środę będzie pogodnie. Więcej chmur pojawi się tylko na południu i południowym wschodzie, gdzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu do pięciu litrów na metr kwadratowy, a także burze, podczas których może spaść do 10-15 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 17-18 st. C na Podlasiu, przez 20-22 st. C w centrum kraju, do 24-25 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, na wschodzie w porywach dochodzący do 50-60 kilometrów na godzinę.

Rozepchnie się wyż

W czwartek Polska pozostanie między pochmurnymi niżami znad wschodniej Europy a słonecznym wyżem Boris znad Morza Północnego, który ponownie ma rozwijać się w kierunku centrum kontynentu. Chłodne powietrze polarne zacznie transferować się i "ogrzewać", co widoczne będzie szczególnie w piątek, gdy wyż rozepchnie się mocniej nad Europą, niosąc dużo słońca.

W czwartek w większości kraju prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Na wschodzie okresami pojawi się więcej chmur i tam możliwe są przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 15-17 st. C na Podlasiu, przez 19-20 st. C w centrum kraju, do 21-22 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowanie i dość silnie z północnego wschodu. Na wschodzie porywy osiągną do 60 km/h.

Piątek ma być pogodny w całym kraju. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 18 st. C na Podlasiu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Odczuwalny będzie umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu.

Pogoda na weekend

W sobotę i niedzielę niże, wbijające się od północy w obszar wyżowy, przyniosą więcej chmur, przelotny deszcz i burze. Jednocześnie nad środkową Europę mocniej ma się wciskać klin ciepła podtrzymujący upały na zachodzie kontynentu. Polsce zachodniej przyniesie wzrost temperatury do 25-26 st. C.

W sobotę spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Na zachodzie, a pod wieczór również na południu, wystąpią przelotne opady deszczu do 5-15 l/mkw. Niewykluczone są burze. Na termometrach pokaże się maksymalnie od 20 st. C na Podlasiu, przez 23 st. C w centrum kraju, do 25-26 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z północnego zachodu będzie na ogół umiarkowany, ale w burzach - silny.

W niedzielę również ma zapanować umiarkowane i duże zachmurzenie. W większości kraju pojawią się przelotne opady deszczu do 1-5 l/mkw. Padać nie będzie tylko na północy i północnym zachodzie. Temperatura osiągnie maksymalnie od 21-22 st. C na wschodzie do 23-24 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu i zachodu, w burzach wiatr będzie silniejszy.