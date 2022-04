Tęsknicie za wiosennym gorącem? Wiemy, kiedy do nas wróci

Pierwsza połowa tygodnia w pogodzie zapowiada się chłodno. Jednak z biegiem dni zacznie napływać do nas coraz cieplejsze powietrze. W weekend miejscami na termometrach zobaczymy nawet 19 stopni. Opady deszczu wciąż będą się pojawiać.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Od Śląska, przez centrum, po Podlasie prognozowane są opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 7 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie do 14 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, w strefie brzegowej okresami dość silny i silny. Nadciągnie przeważnie z zachodu i północy.

Czwartek w południowej i wschodniej części kraju zapowiada się z zachmurzeniem dużym i opadami deszczu. W tych regionach będzie jednak można liczyć na przejaśnienia. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 10 st. C na Podkarpaciu do 16 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Słaby i umiarkowany powieje z północnego wschodu.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na piątek

Piątek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Na Podkarpaciu może spaść przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni wiatr.

Prognozowane porywy wiatru Ventusky.com

Pogoda na weekend

A co przyniesie sobota? Na wschodzie będzie pochmurno, spadnie deszcz. Poza tym zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Temperatura wyniesie od 10 st. C na Podkarpaciu do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu.

Niedziela zapowiada się z zachmurzeniem zmiennym, a na Podlasiu - deszczem. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa i wschodu.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl