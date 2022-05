Najpierw lekkie ochłodzenie, potem powrót niemalże upalnej pogody

Kolejne dni w pogodzie przyniosą większe wahania temperatury. W weekend miejscami temperatura nie przekroczy 14 stopni. Połowa przyszłego tygodnia zapowiada się jednak dużo cieplej, a lokalnie na termometrach zobaczymy blisko 30 stopni. Co z deszczem? Większe opady nie są prognozowane. Jeśli się pojawią, to lokalnie i będą związane z burzami.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na weekend

W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się w obszarze podwyższonego ciśnienia związanego z potężnym wyżem znad zachodniej Europy - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Jednak nad północne regiony kraju wbije się w sobotę płytka zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym. Z północy płynie chłodne powietrze polarne.

Sobota przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, na północy kraju wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północno zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach w głębi kraju osiągnie do 60 kilometrów na godzinę, a na północy do 70 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Od niedzieli Polskę obejmie wyż z dwoma centrami przemieszczającymi się wolno nad środkową i północną Europą. W poniedziałek jednak wciśnie się w ten obszar wyżowy ciepły front atmosferyczny, zasnuwając niebo wysokimi chmurami i zaciągając z południa bardzo ciepłe powietrze, w którym temperatura na Śląsku przekroczy 25 st. C. We wtorek miejsce ciepłego frontu zajmie chłodny, przynosząc nieco deszczu na południu i w centrum kraju oraz chłodniejsze powietrze polarne z północy. Od środy zacznie się ocieplenie, w czwartek możliwe nawet 27-29 stopni na zachodzie Polski.

Niedziela zapowiada się pogodnie w całym kraju. Na termometrach zobaczymy od 14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 21 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje północno zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach na północy osiągnie do 50 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na nowy tydzień

Pierwszy dzień tygodnia zapowiada się z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, od zachodu wzrastającym do dużego. Termometry wskażą maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie, przez 21 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, będzie słaby i umiarkowany.

Wtorek upłynie pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego i dużego, na południu i w centrum kraju okresami spodziewane są opady deszczu do 5 l/mkw., a w górach do 10 l/mkw. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 14 st. C na Podlasiu, przez 17 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunków północnych, będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Na środę prognozowane jest zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Temperatura osiągnie od 15 st. C na Podlasiu, przez 19 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Nadciągnie słaby, zmienny wiatr.

Co przyniosą czwartek i piątek

Na czwartek prognozowane są przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. na Pomorzu. Na zachodzie zrobi się gorąco, temperatura wzrośnie do 27-29 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa.

Piątek na północy kraju upłynie bez opadów, poza tym pojawią się przelotne opady deszczu do 5-15 l/mkw., a po południu i wieczorem burze z opadami do 20-30 l/mkw. na południu kraju. Zachodni wiatr na ogół powieje słabo i umiarkowanie. Silniejsze porywy wystąpią podczas burz.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl