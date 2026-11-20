Prognoza W tej prognozie nie brakuje śniegu. Pełną parą wkraczamy w przedzimie Arleta Unton-Pyziołek |

Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Kontakt24/ Jaga

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Polska znajduje się pod wpływem silnego wiru niżowego Talia z centrum nad środkowym Bałtykiem. Układ ten, przy współudziale wyżu Manuel zmierzającego znad Grenlandii w kierunku Norwegii, zaciąga nad nasz kraj zimne masy powietrza arktycznego o cechach morskich znad Oceanu Arktycznego. Spływ ten poprzedza front chłodny, który zalega nad południową Polską, stąd występujące na nim opady deszczu przechodzą w mokry śnieg. W sobotę front ma się odsunąć znad Karpat i wędrować dalej w kierunku Bałkanów.

W zimnej masie powietrza nad Bałtykiem i Danią uformował się także wtórny front chłodny, obejmujący północne krańce kraju. W sobotę temperatura tylko miejscami na zachodzie może przekroczyć 5 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach centrum wiru Talia pozostanie nad północno-wschodnią Europą, współpracując z wyżem ulokowanym nad Morzem Norweskim i Skandynawią. W niedzielę wtórny front chłodny przemieści się nad Polską w strumieniu wartko płynącego z północy powietrza arktycznego.

Pogoda na weekend. Spadnie śnieg

Na sobotę prognozujemy małe i umiarkowane zachmurzenie, przejściowo wzrastające do dużego. Na północy i północnym zachodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu do 2-4 centymetrów. Początkowo na południu również będzie pochmurnie z opadami mokrego śniegu do 2-5 cm, jednak odsuną się one poza granice kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Podlasiu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C miejscami na zachodzie. Wiatr z zachodu i północnego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach na północy sięgający do 50-60 kilometrów na godzinę.

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Niedziela zapowiada się pochmurnie, ale z przejaśnieniami. Na północnym zachodzie opady zanikną, poza tym przelotnie popada deszcz ze śniegiem o sumie do 5 litrów na metr kwadratowy oraz śnieg, którego przybędzie od 2 do 5 cm. Temperatura osiągnie maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 5 st. C miejscami na zachodzie i południu. Wiatr z zachodu i północnego zachodu powieje umiarkowanie, okresami dość silnie. Na północy i wschodzie porywy wyniosą do 50-60 km/h.

Prognozowane opady na najbliższe dni Źródło: Ventusky

Temperatura obniży się jeszcze bardziej

W poniedziałek niż Talia mocniej wsunie się nad Polskę od północnego wschodu, przynosząc kolejną szeroką strefę przelotnych opadów mokrego śniegu, które we wtorek utrzymają się jeszcze we wschodniej połowie kraju. W środę pogodę zdominuje wyż Manuel, dzięki czemu opady zanikną. Polska pozostanie w masie powietrza arktycznego. Nocami temperatura będzie spadać kilka stopni poniżej 0 st. C, a popołudniami raczej nie przekroczy 3 st. C. Wkraczamy w przedzimie.

W poniedziałek będzie pochmurnie z przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady śniegu do 2-5 cm. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 1 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu i południu. Wiatr z północnego zachodu i zachodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach dochodzący do 50-60 km/h.

We wtorek na zachodzie pojawią się większe przejaśnienia, a opady zanikną. Poza tym będzie pochmurnie z przelotnymi opadami śniegu do 2-4 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Podkarpaciu, przez 2 st. w centrum kraju, do 3 st. na Pomorzu. Powieje umiarkowanie i dość silnie z północnego zachodu, w porywach do 50 km/h.

Środa przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie od 0 st. C na Podlasiu do 1-2 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr z północnego zachodu, skręcający na zachodzie na południowy, okaże się słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło: Ventusky