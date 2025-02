Noc na południowym wschodzie zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami. Będzie również mglisto. W pozostałej części kraju prognozowane jest duże zachmurzenie, a chwilami opady deszczu ze śniegiem do 8 litrów na metr kwadratowy oraz mokrego śniegu do 4 centymetrów. Uwaga - zrobi się ślisko, miejscami wystąpią trudne warunki na drogach. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza w Małopolsce, przez 0 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Wiatr z zachodu i północnego zachodu powieje słabo i umiarkowanie.

Pogoda na jutro - sobota, 1.03

Sobota - pierwszy dzień meteorologicznej wiosny, która trwa od początku marca do końca maja - na zachodzie i południu przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej prognozowany jest stopniowy zanik opadów. W pozostałej części kraju możemy spodziewać się okresowych opadów deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw. oraz śniegu do 1-3 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie i Wyżynie Śląskiej, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej oraz Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni i zachodni wiatr, będzie słaby i umiarkowany.