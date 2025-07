W prognozach widać rozległy niż. Co to dla nas oznacza

Rozległy niż. W prognozach widać sporo opadów

Na ten moment zarówno analizy narodowych ośrodków meteorologicznych oraz wyliczenia modeli numerycznych są mocno rozbieżne pod względem spodziewanej skumulowanej sumy opadów w Polsce. Jest wiele czynników, które mogą mieć wpływ na potencjalne zagrożenie, z drugiej strony deszcz jest jednocześnie bardzo potrzebny. Może mieć na to wpływ sama trajektoria niżu śródziemnomorskiego, uwzględnienie anomalii temperatury Morza Śródziemnego, które jest niezwykle gorące w porównaniu do poprzednich lat oraz to, jak np. skutecznie w naszym rejonie opady będą blokowane przez wyż rosyjski i to, czy w ogóle będą miały charakter stacjonarny.

Pogoda na niedzielę

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W zachodniej połowie kraju zachmurzenie w poniedziałek okaże się duże z przelotnymi opadami deszczu. W drugiej części dnia na krańcach zachodnich również możliwe są burze. We wschodniej połowie Polski będzie pochmurno i deszczowo, na krańcach południowo-wschodnich możliwe są gwałtowne burze. Sumy opadów na ogół wyniosą do 5-10 l/mkw., na południowym wschodzie lokalnie osiągną do 20-30 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 21-22 st. C na północy kraju, przez 23-24 st. C w centrum, do 25-26 st. C na południowym wschodzie. Powieje umiarkowany i okresami dość silny wiatr, przeważnie południowo-zachodni. Jedynie podczas burz nadciągnie z kierunków zmiennych, okaże się silny i porywisty, rozwinie prędkość do 70-90 kilometrów na godzinę. We wtorek na północy i zachodzie Polski wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu rzędu 2-7 l/mkw. W centrum, częściowo na południu oraz południowym wschodzie będzie pochmurno z opadami deszczu do 20-30 l/mkw. Na Podkarpaciu możliwe są wyładowania. Temperatura będzie dość wyrównana, termometry pokażą 21-23 st. C w całym kraju. Wiatr będzie umiarkowany i okresami dość silny, zachodni i północno-zachodni.