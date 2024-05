Nie zanosi się na to, żebyśmy w weekend odpoczęli od gwałtownych zjawisk w pogodzie, podobnie wygląda prognoza także na początek następnego tygodnia. Burzom będzie sprzyjać gorąco. Temperatura miejscami dojdzie do 28 stopni Celsjusza w cieniu.

W piątek w większości kraju zachmurzenie będzie zmienne, z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Podczas wyładowań atmosferycznych spadnie 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr osiągnie w porywach prędkość 60-80 kilometrów na godzinę. Padać nie powinno na Pomorzu Gdańskim, Warmii, Mazurach, Mazowszu oraz Lubelszczyźnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej do 29 st. C w województwie lubelskim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.

Prognoza pogody na weekend 25-26.05

Sobota również przyniesie zmienne zachmurzenie. W zachodnich, południowych i centralnych regionach będzie przelotnie padać, a poza tym pojawią się burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 st. C w rejonie Suwalszczyzny do 28 st. C na Mazowszu i Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w niektórych miejscach silniejszy, południowo-wschodni.

Niedziela upłynie nam ze zmiennym zachmurzeniem, przelotnymi opadami deszczu i burzami. Wyładowaniom atmosferycznym będą towarzyszyć opady rzędu 10-20 l/mkw. i wiatr rozpędzający się w porywach do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna osiągnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku południowo-wschodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Burz ciąg dalszy

Także w poniedziałek na niebie królować będzie zmienne zachmurzenie. Na zachodzie kraju spadnie deszcz i zagrzmi. W trakcie burz pojawią się opady o sumie 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach sięgnie 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać słaby i umiarkowany południowo-wschodni wiatr.

Na wtorek prognozowane jest zmienne zachmurzenie. W południowej oraz zachodniej części kraju wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Pomorzu Zachodnim do 26 st. C w rejonie Podkarpacia. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy.

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

