Uwaga! Ostrzeżenia IMGW w większości kraju

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu

Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 20 centymetrów. W woj. małopolskim ostrzeżenia będą ważne do godz. 16, a w woj. dolnośląskim do godz. 17 we wtorek.