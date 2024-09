Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. Najwyższej temperatury należy się spodziewać w zachodniej i południowej części kraju. Obowiązują także alarmy przed burzami.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Ostrzeżenia drugiego stopnia zostały wydane dla województw:

zachodniopomorskiego , z wyjątkiem powiatów: kamieńskiego, , z wyjątkiem powiatów: kamieńskiego, Świnoujście , gryfickiego, kołobrzeskiego, sławieńskiego;

pomorskiego , poza północnymi powiatami;

kujawsko-pomorskiego ;

wielkopolskiego ;

lubuskiego ;

dolnośląskiego , poza południowymi powiatami;

opolskiego ;

śląskiego, dla południowo-zachodnich powiatów.

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 32 stopni Celsjusza, natomiast temperatura minimalna w nocy osiągnie od 18 do 20 st. C

Ostrzeżenia będą ważne do godziny 12 we wtorek do godziny 19 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Dużą część kraju objęto ostrzeżeniami pierwszego stopnia. Dotyczą one województw:

warmińsko-mazurskiego , poza wschodnimi powiatami;

mazowieckiego , poza wschodnimi powiatami;

łódzkiego ;

świętokrzyskiego ;

lubelskiego , z wyjątkiem powiatów: ryckiego, puławskiego, opolskiego, kraśnickiego, janowskiego;

podkarpackiego ;

małopolskiego , z wyjątkiem powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego;

śląskiego , poza powiatami objętymi ostrzeżeniami wyższego stopnia;

dolnośląskiego, z wyjątkiem powiatów: lubańskiego, lwóweckiego, karkonoskiego, Jelenia Góra, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, , z wyjątkiem powiatów: lubańskiego, lwóweckiego, karkonoskiego, Jelenia Góra, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych , kłodzkiego.

W tych miejscach termometry w ciągu dnia pokażą od 30 do 32 st. C, a w nocy będzie od 15 do 17 st. C.

Ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 12 we wtorek do godz. 19 w środę.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami obowiązują w województwie dolnośląskim, w powiatach: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, jaworskim, złotoryjskim.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 45 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę. Lokalnie może padać grad.

Ostrzeżenia wygasną w poniedziałek o godzinie 20.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zasady bezpieczeństwa w czasie upałów RCB

Autorka/Autor:ps,as

Źródło: IMGW