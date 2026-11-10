Prognoza Tutaj śnieg może padać nawet do rana. Ostrzeżenia IMGW Redakcja tvnmeteo.pl |

Prognoza pogody na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady śniegu

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami śniegu zostały wydane w województwach:

kujawsko-pomorskim , w powiatach: toruńskim, Toruń, aleksandrowskim, radziejowskim, włocławskim, Włocławek, lipnowskim, rypińskim, golubsko-dobrzyńskim i brodnickim;

mazowieckim , w powiatach: sochaczewskim, gostynińskim, płockim, Płock, sierpeckim, płońskim, żuromińskim, mławskim, ciechanowskim, przasnyskim, makowskim, ostrołęckim i Ostrołęka;

warmińsko-mazurskim , w powiatach: iławskim, nowomiejskim, działdowskim, ostródzkim, olsztyńskim, Olsztyn, nidzickim, szczycieńskim, mrągowskim, piskim, giżyckim, ełckim i oleckim;

podlaskim, w powiatach: suwalskim, Suwałki, sejneńskim, augustowskim, sokólskim, monieckim, grajewskim, kolneńskim, łomżyńskim, Łomża, zambrowskim, białostockim i Białystok.

W tych miejscach prognozowane są opady śniegu, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej do około pięciu centymetrów. W województwach kujawsko-pomorskim i mazowieckim oraz w zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego alarmy będą w mocy do godziny 22 we wtorek. We wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego i woj. podlaskim ostrzeżenia będą ważne od godz. 18 we wtorek do godz. 5 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.