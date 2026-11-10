Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Tutaj śnieg może padać nawet do rana. Ostrzeżenia IMGW

Redakcja tvnmeteo.pl
|
Śnieg w nocy
Prognoza pogody na noc
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed opadami śniegu. Alarmy obowiązują w czterech województwach, a miejscami może sypać do godzin porannych. Sprawdź, gdzie spodziewać się trudnych warunków.

ZROBIŁO SIĘ U WAS BIAŁO? WYSYŁAJCIE NAM SWOJE ZDJĘCIA NA KONTAKT24!

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

CZYTAJ TEŻ: Radar opadów. Tutaj w nocy może sypnąć śniegiem

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady śniegu

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami śniegu zostały wydane w województwach:

  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: toruńskim, Toruń, aleksandrowskim, radziejowskim, włocławskim, Włocławek, lipnowskim, rypińskim, golubsko-dobrzyńskim i brodnickim;
  • mazowieckim, w powiatach: sochaczewskim, gostynińskim, płockim, Płock, sierpeckim, płońskim, żuromińskim, mławskim, ciechanowskim, przasnyskim, makowskim, ostrołęckim i Ostrołęka;
  • warmińsko-mazurskim, w powiatach: iławskim, nowomiejskim, działdowskim, ostródzkim, olsztyńskim, Olsztyn, nidzickim, szczycieńskim, mrągowskim, piskim, giżyckim, ełckim i oleckim;
  • podlaskim, w powiatach: suwalskim, Suwałki, sejneńskim, augustowskim, sokólskim, monieckim, grajewskim, kolneńskim, łomżyńskim, Łomża, zambrowskim, białostockim i Białystok.

W tych miejscach prognozowane są opady śniegu, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej do około pięciu centymetrów. W województwach kujawsko-pomorskim i mazowieckim oraz w zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego alarmy będą w mocy do godziny 22 we wtorek. We wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego i woj. podlaskim ostrzeżenia będą ważne od godz. 18 we wtorek do godz. 5 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
Udostępnij:
Tagi:
IMGWŚniegprognoza pogody
Czytaj także:
Skutki burzy Bruna w Portugalii
"To będą naprawdę ciężkie chwile". Czerwone alerty pogodowe
Świat
Czerwony alarm przed ulewami w północnym Caceres w Hiszpanii
Ulewy i huraganowy wiatr. Groźna pogoda w Hiszpanii
Świat
Śnieg w Warszawie
Zabieliło się na Mazowszu. Zdjęcia i nagrania
Polska
Opady w nocy i w środę
Opady prędko nie odpuszczą. Widać to na mapach
Prognoza
Jesień, deszcz, chłodno, park, ludzie
Niże doszły do głosu. Taka będzie pogoda 11 listopada
Prognoza
Skutki Bruny w Portugalii
Bruna uderzyła w Portugalię. Na horyzoncie widać kolejne zagrożenie
Świat
Zima w Nowym Jorku, styczeń 2026
Już szykują się na zimę. Może mieć na nią wpływ nasilone El Nino
Świat
Prognozowane opady w Hiszpanii
Hiszpania szykuje się na załamanie pogody
Świat
Mokry śnieg
Może spaść mokry śnieg. Kto odczuje podmuch zimy i jaka będzie pogoda 11 listopada
Prognoza
Ocean
Sytuacja jest trudna. Pogorszy ją El Nino "poza skalą"
Nauka
Smog w Nowym Delhi po święcie Diwali
"Ledwie wylądowałam, a poczułam, że się duszę"
Świat
Mroźny poranek - zdjęcie poglądowe
W nocy "polski biegun zimna" był najcieplejszy. Mróz ścisnął gdzie indziej
Polska
Szympans z Florydy dostał jedzenie drogą powietrzną
Dostarczyli szympansowi jedzenie za pomocą drona. Nagranie
Świat
góry Tatry Łomnica shutterstock_1295544277
Polak zginął w słowackich Tatrach
Świat
Gęsta mgła
Ostrzeżenia IMGW dla 11 województw
Prognoza
Opady deszczu ze śniegiem w Gdańsku
Nadciągają potężne atlantyckie niże. Jaka pogoda będzie 11 listopada
Prognoza
Powodzie w kurdystańskim Irbilu
Potężne opady deszczu sparaliżowały obwodnicę. Zginęły dwie osoby
Świat
Przymrozek, zimno, mróz nocą
Było mniej niż -8 stopni. Mroźne noce jeszcze nam nie odpuszczą
Prognoza
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: ocieplenie odsunie widmo zimy. Na jak długo?
Prognoza
Karpieńce diable w naturalnym środowisku
"Diabelskie" ryby z Doliny Śmierci mają się coraz lepiej. Przez chwilę było ich tylko 20
Świat
Lokalizacja niedzielnego trzęsienia ziemi
Silne trzęsienie ziemi w Japonii. 24 rannych
Świat
Nocą mgły osadzają szadź, Ornontowice (Śląskie)
Pojawi się szadź. Ostrzeżenia IMGW
Prognoza
Asteroida w pobliżu Ziemi
Myślano, że to śmieć. Ziemia ma nowy miniksiężyc
Nauka
Deszcz ze śniegiem, opady mieszane
Nastąpi zmiana pogody. Co nas czeka 11 listopada?
Prognoza
Pożar domu
"To był dźwięk, jakiego nigdy nie słyszałem", "dom się trząsł"
Świat
Reporter TVN24 Maciej Stasiński na Kasprowym Wierchu
Zima się rozgościła. Leży tu 15 cm śniegu
Polska
Prognoza długoterminowa na listopad i grudzień
Fale planetarne uderzają w wir polarny. Co pokazuje prognoza długoterminowa
Arleta Unton-Pyziołek
Smog
"Unikaj aktywności na zewnątrz". Alert RCB
Smog
05.08.2026 Jaworzno . "Polskie Malediwy" pod Jaworznem . Rewitalizowany kilka lat temu kamieniolom , zbiornik Wydra . Atrakcja turystyczna tej czesci regionu .
Wanna w ogrodzie. Polski paradoks i katastrofa tuż za rogiem
Tomasz Słomczyński, Marek Osiecimski
Ośmiornica zwyczajna
Wcisną się wszędzie. I mają na to różne sposoby
Nauka
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom