Niebezpieczna aura. IMGW ostrzega przed burzami

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu o sumie 35-55 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru rozpędzające się do 90 kilometrów na godzinę. Lokalnie pojawi się grad. Ostrzeżenia ważne będą do godz. 2 we wtorek.