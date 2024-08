czytaj dalej

W Tamizie w Londynie zauważono w czwartek zbłąkanego delfina i od tamtej pory jego los jest nieznany. Organizacja charytatywna zajmująca się ratowaniem morskich zwierząt zaapelowała w sobotę do ludzi, by trzymali się od niego z dala, gdy go zobaczą, może to go bowiem jeszcze bardziej zdezorientować. To czwarty w tym roku przypadek pojawienia się delfina w rzece przepływającej przez stolicę Wielkiej Brytanii.