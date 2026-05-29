Prognoza Urodziny TVN24 w Zakopanem. Jaka będzie pogoda Oprac. Krzysztof Posytek |

"Jesteśmy stąd" to trasa organizowana z okazji 25-lecia TVN24. W sobotę 30 maja nasi dziennikarze spotkają się z widzami w Zakopanem na Placu Niepodległości. Na miejscu, już od 6 rano, będzie miejscowy reporter i rodowity Zakopiańczyk Maciej Stasiński. Pojawią się także między innymi dziennikarka TVN24 Katarzyna Kolenda-Zaleska i dziennikarz śledczy "Superwizjera" Bertold Kittel.

TVN24 w Zakopanem. Jaka będzie pogoda w sobotę 30 maja?

Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w sobotę w Zakopanem spodziewane jest duże zachmurzenie wzrastające do całkowitego. Prognozujemy słabe opady deszczu, które będą pojawiać się raz po raz. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 do 15 stopni Celsjusza. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny.

Nie ma co się jednak zrażać deszczem, bo jako TVN24 będziemy na niego przygotowani - na Was, naszych gości, będą czekały namioty.

Uwaga: wieczorem, czyli już po naszych urodzinach, w Zakopanem może pojawić się burza.

"Jesteśmy stąd". Urodzinowa trasa

W ramach trasy "Jesteśmy stąd" dziennikarze TVN24, "Faktów" TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ odwiedzają miasta i regiony w całej Polsce, by spotkać się z ich mieszkańcami. Do tej pory widzieliśmy się z Wami w Siemiatyczach, Kazimierzu Dolnym, Bielsku-Białej, Łodzi, Lądku-Zdroju i Mińsku Mazowieckim.

Podczas spotkań na widzów czeka wiele rozrywek - będzie można między innymi zobaczyć, jak powstaje program na żywo, wziąć udział w podcaście, porozmawiać z dziennikarzami czy zrobić sobie z nimi zdjęcie. Wszystkie programy związane z trasą "Jesteśmy stąd" można zobaczyć w serwisie TVN24+.