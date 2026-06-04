Prognoza Urodziny TVN24 w Słupsku. Czy pogoda dopisze Oprac. Agnieszka Stradecka |

Kolejny przystanek: Słupsk. Co przyniesie pogoda Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Piotr Wytrazek/Shutterstock

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"Jesteśmy stąd" to trasa organizowana z okazji 25-lecia stacji TVN24. W sobotę 6 czerwca zawitamy do kolejnego pięknego miejsca na mapie Polski - Słupska. Świętować będziemy na Placu Zwycięstwa i w okolicach Ratusza, a odwiedzający będą mogli spotkać m. in. Arletę Zalewską, Patrycję Stockinger czy Piotra Jaconia.

TVN24 w Słupsku. Pogoda na sobotę 6 czerwca

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, sobota w Słupsku zacznie się pogodnie i bez opadów. Dopiero w godzinach popołudniowych na niebie pojawi się więcej chmur. Niewykluczone będą wtedy również słabe, przelotne opady deszczu.

Termometry pokażą maksymalnie 18-19 stopni Celsjusza. Powieje umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich.

"Jesteśmy stąd". Urodzinowa trasa

W ramach urodzinowej trasy "Jesteśmy stąd" dziennikarze TVN24, "Faktów" TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ odwiedzają miasta i regiony w całej Polsce, by spotkać się z ich mieszkańcami. Do tej pory widzieliśmy się z Wami w Siemiatyczach, Kazimierzu Dolnym, Bielsku-Białej, Łodzi, Lądku-Zdroju, Mińsku Mazowieckim i Zakopanem.

Podczas spotkań na widzów czeka wiele rozrywek - będzie można między innymi zobaczyć, jak powstaje program na żywo, wziąć udział w podcaście, porozmawiać z dziennikarzami czy zrobić sobie z nimi zdjęcie. Wszystkie programy związane z trasą "Jesteśmy stąd" można zobaczyć w serwisie TVN24+.

Jesteśmy stąd. Zapowiedź trasy w Słupsku