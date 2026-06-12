Prognoza Urodziny TVN24 w Giżycku. Jaka będzie pogoda Oprac. Krzysztof Posytek |

Urodziny TVN24 w Giżycku. Jaka będzie pogoda Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: CinemaPhoto/Shutterstock

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"Jesteśmy stąd" to trasa organizowana z okazji 25-lecia stacji TVN24. W sobotę 13 czerwca zawitamy do Giżycka na Mazurach, nazywanego żeglarską stolicą Polski. Na popularnej wśród mieszkańców i turystów Ekomarinie pojawi się jeden z najsłynniejszych dziennikarzy stacji Piotr Kraśko. Z widzami zobaczą się także dziennikarz Jan Piotrowski oraz prezenterka Dagmara Kaczmarek-Szałkow.

TVN24 w Giżycku. Pogoda na sobotę 13 czerwca

Przy jakiej pogodzie będziemy świętować w Giżycku? Jak prognozuje synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w sobotę w mieście będzie pochmurno. Pojawią się słabe i umiarkowane opady deszczu, ale wystąpią również przejaśnienia. Po południu niewykluczona jest burza. Na termometrach pokaże się maksymalnie 18 stopni Celsjusza.

Weźcie parasole, choć zabierzemy ze sobą namioty, w których będzie można się schronić. A jeśli o poranku będzie wam chłodno, poczęstujemy Was dobrą kawą.

"Jesteśmy stąd". Urodzinowa trasa

W ramach urodzinowej trasy "Jesteśmy stąd" dziennikarze TVN24, "Faktów" TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ odwiedzają miasta i regiony w całej Polsce, by spotkać się z ich mieszkańcami. Do tej pory widzieliśmy się z Wami w Słupsku, Siemiatyczach, Kazimierzu Dolnym, Bielsku-Białej, Łodzi, Lądku-Zdroju, Mińsku Mazowieckim i Zakopanem.

Podczas spotkań na widzów czeka wiele rozrywek - będzie można między innymi zobaczyć, jak powstaje program na żywo, wziąć udział w podcaście, porozmawiać z dziennikarzami czy zrobić sobie z nimi zdjęcie. Wszystkie programy związane z trasą "Jesteśmy stąd" można zobaczyć w serwisie TVN24+.