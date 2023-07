"Epicentrum upału zmieni swoje położenie"

Upał w niedzielę zmieni swoje położenie, bo gorąca masa przesuwa się na wschód - mówił we "Wstajesz i weekend" Tomasz Wasilewski. Jak wyjaśniał, za frontem atmosferycznym, który przyniesie deszcz i burze, do Polski napływa chłodniejsze powietrze, które wszyscy odczują na początku tygodnia.

Gorące powietrze do Europy Środkowej napłynęło znad Afryki. Jeszcze wyższe wartości temperatury zanotowali nasi sąsiedzi. W kilku miejscach było ponad 38 stopni, a najcieplej, 38,6 st. C., było w Pilźnie-Bolevci oraz w Rzeżi koło Pragi.

Upał odpuści na początku tygodnia

- Gorące powietrze, które płynie przed frontem będzie nam towarzyszyć - mówił Wasilewski w TVN24. Temperatura we wschodniej połowie kraju w niedzielę wzrośnie do około 35 st. C. Od ponad 30-stopniowego upału w niedzielę mogą odetchnąć mieszkańcy zachodnich regionów, a od wtorku ochłodzenie odczują wszyscy. Termometry będą pokazywać ponad 25 st. C, dlatego nadal będzie bardzo ciepło.