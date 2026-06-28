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Prognoza

Ostrzeżenia IMGW i alert RCB. Nieznośny skwar i gwałtowne burze

Anna Bruszewska
Damian Dziugieł
Agnieszka Stradecka
Zespół autorów
Oprac. Anna BruszewskaOprac. Damian DziugiełOprac. Agnieszka Stradecka
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Burza z silnym deszczem
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
IMGW wydał alarmy przed upałem. W 15 województwach obowiązują ostrzeżenia najwyższego stopnia przed skwarem. W części kraju spodziewane są też burze, przed ktorymi wydano także alert RCB. Sprawdź, gdzie aura może być groźna.

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia przed upałami. W prawie całym krają mają trzeci - najwyższy - stopień. Przed skwarem ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Według prognoz, temperatura maksymalna zbliżona do 42 stopni Celsjusza może w niedzielę wystąpić na obszarach objętych alarmami najwyższego stopnia w województwach: lubuskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim. Wartość ta może zostać zanotowana również na zachodzie i w centrum województwa wielkopolskiego.

IMGW ostrzega również przed burzami. Wydano przed nimi alarmy drugiego i pierwszego stopnia.

Upały w Polsce. Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia

Ostrzeżenia IMGW najwyższego stopnia wydano w województwach:

  • zachodniopomorskim, wszędzie poza powiatami: Koszalin, koszalińskim, sławieńskim;
  • lubuskim;
  • wielkopolskim;
  • pomorskim, w powiatach: człuchowskim, chojnickim, kościerskim, starogardzkim;
  • dolnośląskim;
  • opolskim;
  • śląskim;
  • małopolskim, poza powiatami południowymi;
  • kujawsko-pomorskim;
  • łódzkim;
  • świętokrzyskim;
  • podkarpackim;
  • lubelskim;
  • mazowieckim;
  • podlaskim, wszędzie poza powiatami: suwalskim, Suwałki, sejneńskim, augustowskim.

W powyższych regionach prognozuje się upały, a ciepło ma powoli wędrować na wschód. Na zachodzie kraju temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie od 36 do 42 st. C, zaś w poniedziałek od 28 do 34 st. C. W regionach centralnych i wschodnich temperatura maksymalna w niedzielę i poniedziałek wahać się ma od 35 do 39 st. C. 

Alarmy wygasną najpóźniej o godzinie 20 w poniedziałek. Miejscami mogą być kontynuowane.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW

Upał. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia

Alarmy drugiego stopnia obowiązują w województwach:

  • małopolskim, w powiecie tatrzańskim;
  • podlaskim, poza powiatami z czerwonym alarmem;
  • warmińsko-mazurskim;
  • pomorskim, poza powiatami z czerwonym alarmem;
  • zachodniopomorskim, poza powiatami z czerwonym alarmem.

W powyższych regionach prognozuje się upały. Na obszarach podgórskich, Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie od 34 do 37 st. C, a w poniedziałek - od 30 do 34 st. C. Na Pomorzu Zachodnim i Gdańskim temperatura maksymalna w niedzielę wahać się ma od 31 st. C do 34 st. C, a w poniedziałek osiągnąć od 27 st. C do 33 st. C.

Na Pomorzu Zachodnim i Gdańskim niebezpiecznie będzie do godziny 20 w niedzielę, zaś w pozostałych regionach - do godz. 20 w poniedziałek.

Burze. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia

IMGW wydał też ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Alarmy obowiązują w województwach:

  • zachodniopomorskim; pomorskim, poza powiatami północnymi;
  • kujawsko-pomorskim, poza powiatami południowo-wschodnimi;
  • lubuskim, w powiatach północnych;
  • dolnośląskim, w powiatach: zgorzeleckim, bolesławieckim, polkowickim, głogowskim;
  • wielkopolskim, w północnej połowie województwa;
  • warmińsko-mazurskim, w zachodniej połowie regionu.

Prognozowane są tam punktowo burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu o sumie od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy, punktowo do 40 l/mkw. oraz porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę. Lokalnie może wiać nawet do 100 km/h. Miejscami sypnie też gradem.

Alarmy ważne będą od godz. 15 w niedzielę do godz. 2 w poniedziałek. Tylko na Warmii i Mazurach alarmy będą w mocy od godz. 20 w niedzielę do godz. 2 w poniedziałek.

Burze. Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Żółte alarmy przed burzami wydano w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim. Spodziewane są w tym rejonie wyładowania, podczas których spadnie do 20 l/mkw., a wiatr powieje do 70 km/h. Możliwy jest też opad gradu.

Alarmy ważne będą w godzinach 14-20 w niedzielę.

Alert RCB przed burzami

Także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed burzami. Ostrzega w nim przed możliwymi przerwami w dostawach prądu.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia

Ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Burza - zasady bezpieczeństwa
Burza - zasady bezpieczeństwa
Źródło zdjęcia: RCB
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Źródło: IMGW
Tagi:
IMGWprognoza pogodyUpałpogoda
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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