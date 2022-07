Fala upałów przenosi się na wschód Polski. Wśród najgorętszych miejsc Mazowsze

- W piątek masy gorącego powietrza obejmą głównie wschodnią i południową część kraju, gdzie temperatura maksymalna w ciągu dnia sięgnie do 34 stopni Celsjusza - powiedział Michał Folwarski z Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB. Dodał, że będziemy mieli do czynienia z kontynuacją upałów, ale wartości na termometrach będą niższe od tych czwartkowych.

Prawie 38 stopni w czwartek

- We Wrocławiu mieliśmy 37,4 stopnia, a w Poznaniu , Legnicy 37 stopni. W piątek najwyższych odczytów spodziewamy się na Podkarpaciu i Mazowszu, gdzie w najcieplejszym momencie dnia termometry mogą wskazać 34 stopnie w cieniu. W samej Warszawie prognozujemy od 32 do 33 stopni, jednak odczuwalna temperatura może być znacznie wyższa, zwłaszcza wśród budynków - powiedział Folwarski.

Chłodniej nad morzem

W porównaniu z czwartkiem nad morzem jest wyraźne ochłodzenie. W Darłowie, gdzie temperatura 21 lipca dochodziła do 36 stopni, w piątek osiągnie od 21 do 23 stopni. Podobne wartości prognozowane są na piątek nad wszystkimi polskimi plażami. W Zakopanem spodziewany jest niewielki spadek temperatury z czwartkowych 30 do 27 stopni. Wartości powyżej 30 stopni utrzymają się na Dolnym i części Górnego Śląska. We Wrocławiu i w Opolu termometry w piątek mogą wskazać do 32 stopni Celsjusza.