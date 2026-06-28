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Prognoza

Czerwone ostrzeżenia IMGW przed skwarem w niemal całym kraju

Anna Bruszewska
Damian Dziugieł
Agnieszka Stradecka
Zespół autorów
Oprac. Anna BruszewskaOprac. Damian DziugiełOprac. Agnieszka Stradecka
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Upał w Polsce
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski
IMGW wydał alarmy trzeciego, najwyższego stopnia przed upałem. Miejscami temperatura może sięgnąć nawet 42 stopni. Synoptycy ostrzegają też przed gwałtownymi burzami, podczas których powieje do 100 kilometrów na godzinę.

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia przed upałami. W prawie całym krają mają trzeci - najwyższy - stopień. Przed skwarem ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Według prognoz, temperatura maksymalna zbliżona do 42 stopni Celsjusza może w niedzielę wystąpić na obszarach objętych alarmami najwyższego stopnia w województwach: lubuskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim. Wartość ta może zostać zanotowana również na zachodzie i w centrum województwa wielkopolskiego.

Upały w Polsce. Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia

Ostrzeżenia IMGW najwyższego stopnia wydano w województwach:

  • zachodniopomorskim, wszędzie poza powiatami: Koszalin, koszalińskim, sławieńskim;
  • lubuskim;
  • wielkopolskim;
  • pomorskim, w powiatach: człuchowskim, chojnickim, kościerskim, starogardzkim;
  • dolnośląskim;
  • opolskim;
  • śląskim;
  • małopolskim, poza powiatami południowymi;
  • kujawsko-pomorskim;
  • łódzkim;
  • świętokrzyskim;
  • podkarpackim;
  • lubelskim;
  • mazowieckim;
  • podlaskim, wszędzie poza powiatami: suwalskim, Suwałki, sejneńskim, augustowskim.

W powyższych regionach prognozuje się upały, a ciepło ma powoli wędrować na wschód. Na zachodzie kraju temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie od 36 do 42 st. C, zaś w poniedziałek od 28 do 34 st. C. W regionach centralnych i wschodnich temperatura maksymalna w niedzielę i poniedziałek wahać się ma od 35 do 39 st. C. 

Alarmy pozostaną w mocy najpóźniej do godziny 20 w poniedziałek. Miejscami mogą być kontynuowane.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW

Upał. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia

Alarmy drugiego stopnia obowiązują w województwach:

  • małopolskim, w powiecie tatrzańskim;
  • podlaskim, poza powiatami z czerwonym alarmem;
  • warmińsko-mazurskim;
  • pomorskim, poza powiatami z czerwonym alarmem;
  • zachodniopomorskim, poza powiatami z czerwonym alarmem.

W powyższych regionach prognozuje się upały. Na obszarach podgórskich, Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie od 34 do 37 st. C, a w poniedziałek - od 30 do 34 st. C. Na Pomorzu Zachodnim i Gdańskim temperatura maksymalna w niedzielę wahać się ma od 31 st. C do 34 st. C, a w poniedziałek osiągnąć od 27 st. C do 33 st. C.

Na Pomorzu Zachodnim i Gdańskim niebezpiecznie będzie do godziny 20 w niedzielę, zaś w pozostałych regionach - do godz. 20 w poniedziałek.

Burze. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia

IMGW wydał też ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Alarmy obowiązują w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach południowych; pomorskim, poza powiatami północnymi;
  • kujawsko-pomorskim, poza powiatami południowo-wschodnimi;
  • lubuskim, w powiatach północnych;
  • wielkopolskim, w północnej połowie województwa;
  • warmińsko-mazurskim, w zachodniej połowie regionu.

Prognozowane są punktowo burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy, punktowo do 40 l/mkw. oraz porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę. Lokalnie może wiać nawet do 100 km/h. Miejscami sypnie też gradem.

Alarmy ważne będą od godz. 15 w niedzielę do godz. 2 w poniedziałek. Tylko na Warmii i Mazurach alarmy będą w mocy od godz. 20 w niedzielę do godz. 2 w poniedziałek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia

Ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

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Źródło: IMGW
Tagi:
IMGWprognoza pogodyUpałpogoda
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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