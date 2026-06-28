Czerwone ostrzeżenia IMGW przed skwarem w niemal całym kraju
Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia przed upałami. W prawie całym krają mają trzeci - najwyższy - stopień. Przed skwarem ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Według prognoz, temperatura maksymalna zbliżona do 42 stopni Celsjusza może w niedzielę wystąpić na obszarach objętych alarmami najwyższego stopnia w województwach: lubuskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim. Wartość ta może zostać zanotowana również na zachodzie i w centrum województwa wielkopolskiego.
Upały w Polsce. Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia
Ostrzeżenia IMGW najwyższego stopnia wydano w województwach:
- zachodniopomorskim, wszędzie poza powiatami: Koszalin, koszalińskim, sławieńskim;
- lubuskim;
- wielkopolskim;
- pomorskim, w powiatach: człuchowskim, chojnickim, kościerskim, starogardzkim;
- dolnośląskim;
- opolskim;
- śląskim;
- małopolskim, poza powiatami południowymi;
- kujawsko-pomorskim;
- łódzkim;
- świętokrzyskim;
- podkarpackim;
- lubelskim;
- mazowieckim;
- podlaskim, wszędzie poza powiatami: suwalskim, Suwałki, sejneńskim, augustowskim.
W powyższych regionach prognozuje się upały, a ciepło ma powoli wędrować na wschód. Na zachodzie kraju temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie od 36 do 42 st. C, zaś w poniedziałek od 28 do 34 st. C. W regionach centralnych i wschodnich temperatura maksymalna w niedzielę i poniedziałek wahać się ma od 35 do 39 st. C.
Alarmy pozostaną w mocy najpóźniej do godziny 20 w poniedziałek. Miejscami mogą być kontynuowane.
Upał. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia
Alarmy drugiego stopnia obowiązują w województwach:
- małopolskim, w powiecie tatrzańskim;
- podlaskim, poza powiatami z czerwonym alarmem;
- warmińsko-mazurskim;
- pomorskim, poza powiatami z czerwonym alarmem;
- zachodniopomorskim, poza powiatami z czerwonym alarmem.
W powyższych regionach prognozuje się upały. Na obszarach podgórskich, Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie od 34 do 37 st. C, a w poniedziałek - od 30 do 34 st. C. Na Pomorzu Zachodnim i Gdańskim temperatura maksymalna w niedzielę wahać się ma od 31 st. C do 34 st. C, a w poniedziałek osiągnąć od 27 st. C do 33 st. C.
Na Pomorzu Zachodnim i Gdańskim niebezpiecznie będzie do godziny 20 w niedzielę, zaś w pozostałych regionach - do godz. 20 w poniedziałek.
Burze. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia
IMGW wydał też ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Alarmy obowiązują w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiatach południowych; pomorskim, poza powiatami północnymi;
- kujawsko-pomorskim, poza powiatami południowo-wschodnimi;
- lubuskim, w powiatach północnych;
- wielkopolskim, w północnej połowie województwa;
- warmińsko-mazurskim, w zachodniej połowie regionu.
Prognozowane są punktowo burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy, punktowo do 40 l/mkw. oraz porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę. Lokalnie może wiać nawet do 100 km/h. Miejscami sypnie też gradem.
Alarmy ważne będą od godz. 15 w niedzielę do godz. 2 w poniedziałek. Tylko na Warmii i Mazurach alarmy będą w mocy od godz. 20 w niedzielę do godz. 2 w poniedziałek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia
Ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia
Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.