Czerwone ostrzeżenia IMGW przed skwarem w niemal całym kraju

Prognoza pogody na niedzielę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski

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Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia przed upałami. W prawie całym krają mają trzeci - najwyższy - stopień. Przed skwarem ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Według prognoz, temperatura maksymalna zbliżona do 42 stopni Celsjusza może w niedzielę wystąpić na obszarach objętych alarmami najwyższego stopnia w województwach: lubuskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim. Wartość ta może zostać zanotowana również na zachodzie i w centrum województwa wielkopolskiego.

Upały w Polsce. Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia

Ostrzeżenia IMGW najwyższego stopnia wydano w województwach:

zachodniopomorskim , wszędzie poza powiatami: Koszalin, koszalińskim, sławieńskim;

lubuskim ;

wielkopolskim ;

pomorskim , w powiatach: człuchowskim, chojnickim, kościerskim, starogardzkim;

dolnośląskim ;

opolskim ;

śląskim ;

małopolskim , poza powiatami południowymi;

kujawsko-pomorskim ;

łódzkim ;

świętokrzyskim ;

podkarpackim ;

lubelskim ;

mazowieckim ;

podlaskim, wszędzie poza powiatami: suwalskim, Suwałki, sejneńskim, augustowskim.

W powyższych regionach prognozuje się upały, a ciepło ma powoli wędrować na wschód. Na zachodzie kraju temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie od 36 do 42 st. C, zaś w poniedziałek od 28 do 34 st. C. W regionach centralnych i wschodnich temperatura maksymalna w niedzielę i poniedziałek wahać się ma od 35 do 39 st. C.

Alarmy pozostaną w mocy najpóźniej do godziny 20 w poniedziałek. Miejscami mogą być kontynuowane.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Upał. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia

Alarmy drugiego stopnia obowiązują w województwach:

małopolskim , w powiecie tatrzańskim;

podlaskim , poza powiatami z czerwonym alarmem;

warmińsko-mazurskim ;

pomorskim , poza powiatami z czerwonym alarmem;

zachodniopomorskim, poza powiatami z czerwonym alarmem.

W powyższych regionach prognozuje się upały. Na obszarach podgórskich, Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie od 34 do 37 st. C, a w poniedziałek - od 30 do 34 st. C. Na Pomorzu Zachodnim i Gdańskim temperatura maksymalna w niedzielę wahać się ma od 31 st. C do 34 st. C, a w poniedziałek osiągnąć od 27 st. C do 33 st. C.

Na Pomorzu Zachodnim i Gdańskim niebezpiecznie będzie do godziny 20 w niedzielę, zaś w pozostałych regionach - do godz. 20 w poniedziałek.

Burze. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia

IMGW wydał też ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Alarmy obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach południowych; pomorskim , poza powiatami północnymi;

kujawsko-pomorskim , poza powiatami południowo-wschodnimi;

lubuskim , w powiatach północnych;

wielkopolskim , w północnej połowie województwa;

warmińsko-mazurskim, w zachodniej połowie regionu.

Prognozowane są punktowo burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy, punktowo do 40 l/mkw. oraz porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę. Lokalnie może wiać nawet do 100 km/h. Miejscami sypnie też gradem.

Alarmy ważne będą od godz. 15 w niedzielę do godz. 2 w poniedziałek. Tylko na Warmii i Mazurach alarmy będą w mocy od godz. 20 w niedzielę do godz. 2 w poniedziałek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia

Ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.