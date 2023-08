Alerty IMGW. Piekielny żar i tropikalne noce w ośmiu województwach

Alerty IMGW - upał

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 32 stopni Celsjusza, a w nocy termometry pokażą minimalnie 18-20 st. C.

Alerty wejdą w życie o godzinie 13 w niedzielę. W zachodniej połowie woj. łódzkiego, a także na Opolszczyźnie, Śląsku, w Małopolsce i na Ziemi Świętokrzyskiej będą obowiązywać do godz. 18 w środę, we wschodniej połowie woj. łódzkiego oraz na Mazowszu i Lubelszczyźnie będą ważne do godz. 17 w czwartek, natomiast w woj. podkarpackim pozostaną w mocy do godz. 18 w piątek.