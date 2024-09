Upały. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia dla kolejnych miejsc

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 30 do 32 stopni Celsjusza, a w nocy będzie od 15 do 18 st. C. Ostrzeżenia stracą ważność o godzinie 19 w niedzielę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

W tych miejscach termometry w dzień pokażą od 29 do 32 st. C, natomiast temperatura w nocy wyniesie od 15 do 17 st. C. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 19 w poniedziałek.