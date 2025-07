Upał i burze. Alarmy w 14 województwach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne. Dziś w Polsce prognozowane są burze oraz upał. W 14 województwach obowiązują pomarańczowe i żółte alarmy. Sprawdź szczegóły.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem wydano w województwach:

dolnośląskim , w powiatach: wołowskim, trzebnickim, milickim, oleśnickim, wrocławskim, , w powiatach: wołowskim, trzebnickim, milickim, oleśnickim, wrocławskim, Wrocław , oławskim, średzkim, świdnickim, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych , dzierżoniowskim, ząbkowickim, średzkim, strzelińskim;

opolskim ;

śląskim , poza powiatem zawierciańskim;

łódzkim ;

mazowieckim , poza powiatami: łosickim, siedleckim, , poza powiatami: łosickim, siedleckim, Siedlce , garwolińskim, kozienickim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom , lipskim, zwoleńskim;

wielkopolskim , we wschodnich i centralnych powiatach;

podlaskim , w powiatach: wysokomazowieckim, zambrowskim, łomżyńskim, Łomża, kolneńskim;

warmińsko-mazurskim , poza skrajnymi wschodnimi powiatami;

kujawsko-pomorskim , poza powiatami tucholskim i sępoleńskim;

pomorskim, w powiatach sztumskim i kwidzyńskim;

W wymienionych regionach prognozuje się upały. W czwartek (03.07) temperatura maksymalna wyniesie od 33 st. C do 36 st. C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 15 st. C do 18 st. C. Ostrzeżenia wygasną w czwartek godzinie 20.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

W części kraju obowiązują także alarmy niższego stopnia. Obowiązują one w województwach:

warmińsko-mazurskim , w powiatach: gołdapskim, węgorzewskim, giżyckim, oleckim, ełckim;

podlaskim , poza powiatami: wysokomazowieckim, zambrowskim, łomżyńskim, Łomża, kolneńskim;

mazowieckim , w powiatach: łosickim, siedleckim, Siedlce, garwolińskim, kozienickim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom, lipskim, zwoleńskim;

lubelskim ;

podkarpackim ;

małopolskim ;

śląskim, w powiecie zawierciańskim.

W tych regionach prognozuje się upały. W czwartek (03.07) od 33 st. C do 35 st. C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 15 st. C do 17 st. C. Alarmy wygasną w czwartek o 20.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Żółte alarmy przed burzami obowiązują w województwach:

pomorskim , w powiatach: starogardzkim, tczewskim, malborskim, nowodworskim, gdańskim, Gdynia, , w powiatach: starogardzkim, tczewskim, malborskim, nowodworskim, gdańskim, Gdańsk Sopot , kartuskim, wejherowskim, puckim;

warmińsko-mazurskim ;

kujawsko-pomorskim , poza powiatami tucholskim i sępoleńskim;

podlaskim , poza powiatami: hajnowskim, siemiatyckim, bielskim;

mazowieckim , poza skrajnymi południowymi i południowo-wschodnimi powiatami;

łódzkim , w w powiatach: skierniewicki, Skierniewice, łowickim, kutnowskim, łęczyckim, zgierskim, brzezińskim, łódzkim wschodnim, , w w powiatach: skierniewicki, Skierniewice, łowickim, kutnowskim, łęczyckim, zgierskim, brzezińskim, łódzkim wschodnim, Łódź , poddębickim, sieradzkim, wieruszowskim, pajęczańskim, bełchatowskim, wieluńskim, łaskim, zduńskowolskim;

opolskim ;

dolnośląskim , w powiatach: milickim, oleśnickim, wołowskim, oławskim, wrocławskim, Wrocław, średzkim, jaworskim, karkonoskim, , w powiatach: milickim, oleśnickim, wołowskim, oławskim, wrocławskim, Wrocław, średzkim, jaworskim, karkonoskim, Jelenia Góra , kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, dzierżoniowskim, kłodzkim, ząbkowickim, strzelińskim;

wielkopolskim, w centralnych i wschodnich powiatach.

Lokalnie prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu do około 15 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70 km/h, punktowo do 80 km/h. Mogą pojawić się opady gradu. Silniejsze porywy wiatru mogą wystąpić także poza burzami.

Pierwsze ostrzeżenia zaczną obowiązywać w czwartek o godzinie 12. Ostatnie wygasną tego samego dnia o godzinie 20.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

