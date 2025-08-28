Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed silnym deszczem z burzami. Miejscami może spaść nawet do 60 litrów wody na metr kwadratowy. Obowiązują też alarmy przed upałem i mgłami.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. W związku z ryzykiem groźnej pogody odbiorcy w niektórych województwach otrzymali alert RCB.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny deszcz z burzami

IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami w województwach:

śląskim , w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, , w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała

małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, suskim, wadowickim, oświęcimskim.

W wymienionych powiatach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami - silnym. Wysokość opadu wyniesie 40-60 litrów na metr kwadratowy. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie możliwy jest grad.

Ostrzeżenia ważne będą od godziny 16 w sobotę do godz. 10 w niedzielę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

IMGW wydał także alarmy pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami w województwach:

mazowieckim , w powiatach południowych;

świętokrzyskim ;

śląskim , w powiatach wschodnich;

małopolskim, z wyłączeniem powiatów objętych ostrzeżeniem wyższego stopnia.

W tych miejscach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami wyniesie 20-35 l/mkw. Opadom mogą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 70 km/h. Możliwy jest grad.

Na Śląsku i w Małopolsce alarmy wejdą w życie o godz. 18 w sobotę, a na Mazowszu i Ziemi Świętokrzyskiej o godz. 22 w sobotę. Wszędzie wygasną o godz. 10 w niedzielę.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

IMGW ostrzega również przed upałem. Alarmy drugiego stopnia obowiązują w województwach:

podlaskim , w powiecie siemiatyckim;

mazowieckim , w powiatach: sokołowskim, siedleckim, , w powiatach: sokołowskim, siedleckim, Siedlce , łosickim;

lubelskim ;

podkarpackim, w powiatach: stalowowolskim, niżańskim, leżajskim, łańcuckim, przeworskim, przemyskim, , w powiatach: stalowowolskim, niżańskim, leżajskim, łańcuckim, przeworskim, przemyskim, Przemyśl , jarosławskim, lubaczowskim.

Ostrzeżenia będą ważne do godz. 20 w sobotę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Żółte alarmy przed skwarem wydano w województwach:

podlaskim , poza powiatami północnymi;

mazowieckim , poza powiatami zachodnimi i objętymi ostrzeżenia drugiego stopnia;

świętokrzyskim , poza powiatami zachodnimi;

małopolskim , w powiatach północno-wschodnich;

podkarpackim, z wyłączeniem powiatów: krośnieńskiego, , z wyłączeniem powiatów: krośnieńskiego, Krosno , sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego i objętych ostrzeżeniem drugiego stopnia.

Ostrzeżenia ważne będą w godzinach 13-18 w sobotę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

IMGW ostrzega także przed gęstą mgłą. Alerty obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach wschodnich;

wielkopolskim , w powiatach wysuniętych na północ;

pomorskim ;

kujawsko-pomorskim ;

warmińsko-mazurskim, w powiatach zachodnich.

Prognozowane są gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godz. 22 w sobotę do godz. 8 w niedzielę.

Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Jak radzić sobie z upałem? IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Burza - zasady bezpieczeństwa RCB

