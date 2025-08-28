Upalnie, burzowo i deszczowo. W mocy alarmy nawet drugiego stopnia
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed silnym deszczem z burzami. Miejscami może spaść nawet do 60 litrów wody na metr kwadratowy. Obowiązują też alarmy przed upałem i mgłami.
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. W związku z ryzykiem groźnej pogody odbiorcy w niektórych województwach otrzymali alert RCB.
Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny deszcz z burzami
IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami w województwach:
- śląskim, w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała;
- małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, suskim, wadowickim, oświęcimskim.
W wymienionych powiatach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami - silnym. Wysokość opadu wyniesie 40-60 litrów na metr kwadratowy. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie możliwy jest grad.
Ostrzeżenia ważne będą od godziny 16 w sobotę do godz. 10 w niedzielę.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami
IMGW wydał także alarmy pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami w województwach:
- mazowieckim, w powiatach południowych;
- świętokrzyskim;
- śląskim, w powiatach wschodnich;
- małopolskim, z wyłączeniem powiatów objętych ostrzeżeniem wyższego stopnia.
W tych miejscach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami wyniesie 20-35 l/mkw. Opadom mogą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 70 km/h. Możliwy jest grad.
Na Śląsku i w Małopolsce alarmy wejdą w życie o godz. 18 w sobotę, a na Mazowszu i Ziemi Świętokrzyskiej o godz. 22 w sobotę. Wszędzie wygasną o godz. 10 w niedzielę.
Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał
IMGW ostrzega również przed upałem. Alarmy drugiego stopnia obowiązują w województwach:
Ostrzeżenia będą ważne do godz. 20 w sobotę.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał
Żółte alarmy przed skwarem wydano w województwach:
- podlaskim, poza powiatami północnymi;
- mazowieckim, poza powiatami zachodnimi i objętymi ostrzeżenia drugiego stopnia;
- świętokrzyskim, poza powiatami zachodnimi;
- małopolskim, w powiatach północno-wschodnich;
- podkarpackim, z wyłączeniem powiatów: krośnieńskiego, Krosno, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego i objętych ostrzeżeniem drugiego stopnia.
Ostrzeżenia ważne będą w godzinach 13-18 w sobotę.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
IMGW ostrzega także przed gęstą mgłą. Alerty obowiązują w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiatach wschodnich;
- wielkopolskim, w powiatach wysuniętych na północ;
- pomorskim;
- kujawsko-pomorskim;
- warmińsko-mazurskim, w powiatach zachodnich.
Prognozowane są gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godz. 22 w sobotę do godz. 8 w niedzielę.
Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia
Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
