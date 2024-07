Upał wróci do Polski. "Anomalia dodatnia będzie bardzo duża"

W środę o godzinie 9 temperatura osiągała blisko 18 stopni Celsjusza. Termometry w Krakowie, Opolu i Rzeszowie pokazały 17,8 st. C. Były jednak miejsca, gdzie wartość temperatury osiągnęła 12,7 st. C - tak było w Zakopanem i była ona najniższa w całej Polsce. Niewiele cieplej upłynął poranek na zachodzie kraju - w Zielonej Górze było 12,9 st. C, a 14,4 st. C odnotowano w Szczecinie.