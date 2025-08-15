Uwaga na upał. Wydano ostrzeżenia najwyższego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem. Synoptycy wydali miejscami alarmy trzeciego, najwyższego stopnia. Sprawdź, gdzie będzie bardzo gorąco.

Polska pozostaje pod wpływem pogodnego wyżu Julia, którego centrum zalega nad Białorusią - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że z południa napływa szerokim strumieniem gorące powietrze zwrotnikowe, którego obszarem źródłowym jest północno-zachodnia Afryka. Temperatura po południu przekroczy 30 stopni Celsjusza, a odczuwalna, w czasie dłuższej ekspozycji na słońce, bliska będzie 40 st. C.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia przed upałem.

Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia

Alarmy trzeciego, najwyższego stopnia przed upałem wydano w województwach:

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 33 do 35 st. C. Ostrzeżenia ważne będą w godzinach 5.50-20 w piątek.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia

Pomarańczowe ostrzeżenia przed upałem obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach południowo-zachodnich;

lubuskim , w powiatach nieobjętych ostrzeżeniami trzeciego stopnia;

wielkopolskim , poza powiatem złotowskim;

kujawsko-pomorskim , w powiatach południowych;

dolnośląskim , w powiatach: zgorzeleckim, bolesławieckim, złotoryjskim, jaworskim, świdnickim, , w powiatach: zgorzeleckim, bolesławieckim, złotoryjskim, jaworskim, świdnickim, Wałbrzych , dzierżoniowskim, strzelińskim, wrocławskim, oławskim, oleśnickim, milickim;

opolskim ;

śląskim , poza powiatem żywieckim;

łódzkim ;

małopolskim , w powiatach północno-zachodnich;

świętokrzyskim , w powiatach: koneckim, włoszczowskim, jędrzejowskim;

mazowieckim, w powiatach południowo-zachodnich.

Termometry pokażą w dzień od 30 do 34 st. C. Ostrzeżenia ważne będą do godz. 20 w piątek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Żółte ostrzeżenia przed skwarem wydano na terenie województw:

zachodniopomorskiego , poza powiatami południowo-zachodnimi i północno-zachodnimi;

pomorskiego , poza powiatami: puckim, Gdynia, Sopot; , poza powiatami: puckim, Gdańsk

warmińsko-mazurskiego , poza powiatami wschodnimi;

kujawsko-pomorskiego , poza powiatami objętymi ostrzeżenia drugiego stopnia;

podlaskiego , w południowej połowie regionu;

mazowieckiego , poza powiatami objętymi ostrzeżenia drugiego stopnia;

lubelskiego ;

podkarpackiego ;

świętokrzyskiego , poza powiatami objętymi ostrzeżenia drugiego stopnia;

małopolskiego, poza powiatem tatrzańskim i powiatami położonymi na północnym zachodzie.

Na termometrach w powyższych regionach zobaczymy w dzień od 29 do 32 st. C. Ostrzeżenia ważne będą do godz. 20 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW trzeciego stopnia

Ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autorka/Autor:anw

Źródło: IMGW