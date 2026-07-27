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Prognoza

Upał w Polsce. Ponad 40 stopni na mapach IMGW. Gdzie spodziewany jest taki żar?

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Upał wraca do Polski
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock/IMGW
Czy 40-stopniowy upał wróci do Polski? Według wyliczeń modeli meteorologicznych, które przeanalizował nasz synoptyk Tomasz Wasilewski, jest to możliwe. Ekspert wskazał, kiedy możemy spodziewać się najwyższych wartości na termometrach.

Pod koniec czerwca Polskę nawiedził rekordowy upał. W niedzielę 28 czerwca w Słubicach słupki rtęci wskazały 40,5 stopnia Celsjusza - to najwyższa temperatura w historii pomiarów w naszym kraju.

40-stopniowy upał może powrócić. Wyliczenia modeli

Temperatura w okolicach 40 st. C może niebawem do nas powrócić. Nasz synoptyk Tomasz Wasilewski przeanalizował najnowsze wyliczenia amerykańskiego modelu meteorologicznego GFS. Wynika z nich, że kulminacja fali upałów nastąpi w piątek 31 lipca. To wtedy nad naszym krajem znajdzie się najgorętsze powietrze - na wysokości 1,5 kilometra osiągnie 23-25 st. C. Oznacza to, że przy powierzchni ziemi temperatura może wzrosnąć do 38-40 st. C.

Gdzie można spodziewać się takich wartości? - Ten największy żar obejmie Ziemię Lubuską oraz Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Bardzo wysoka temperatura, osiągająca 35-36 stopni, będzie także w centrum Polski - opisał synoptyk.

Front zepchnie skwar na wschód

Taki skwar nie zapanuje jednak na długo. - Następnego dnia, czyli w sobotę, przechodzący nad naszym krajem front atmosferyczny będzie spychać gorące powietrze na wschód - wyjaśnił Wasilewski. Zdaniem synoptyka z obecnych danych wynika, że po przejściu frontu temperatura spadnie o kilka stopni, a w niedzielę i w kolejnych dniach termometry mają pokazywać przeważnie 27-28 st. C. Jedynie lokalnie na wschodzie i południu może być jeszcze powyżej 30 st. C.

Wasilewski zaznacza, że bardzo gorąco będzie nie tylko w ciągu dnia. Noce z czwartku na piątek oraz z piątku na sobotę mogą przynieść w wielu rejonach Polski temperaturę minimalną na poziomie 22-24 st. C.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach według amerykańskiego modelu GFS
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach według amerykańskiego modelu GFS
Źródło zdjęcia: IMGW
Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
UpałpogodaIMGW
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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