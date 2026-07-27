Prognoza Upał w Polsce. Ponad 40 stopni na mapach IMGW. Gdzie spodziewany jest taki żar? Oprac. Krzysztof Posytek |

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock/IMGW

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Pod koniec czerwca Polskę nawiedził rekordowy upał. W niedzielę 28 czerwca w Słubicach słupki rtęci wskazały 40,5 stopnia Celsjusza - to najwyższa temperatura w historii pomiarów w naszym kraju.

40-stopniowy upał może powrócić. Wyliczenia modeli

Temperatura w okolicach 40 st. C może niebawem do nas powrócić. Nasz synoptyk Tomasz Wasilewski przeanalizował najnowsze wyliczenia amerykańskiego modelu meteorologicznego GFS. Wynika z nich, że kulminacja fali upałów nastąpi w piątek 31 lipca. To wtedy nad naszym krajem znajdzie się najgorętsze powietrze - na wysokości 1,5 kilometra osiągnie 23-25 st. C. Oznacza to, że przy powierzchni ziemi temperatura może wzrosnąć do 38-40 st. C.

Gdzie można spodziewać się takich wartości? - Ten największy żar obejmie Ziemię Lubuską oraz Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Bardzo wysoka temperatura, osiągająca 35-36 stopni, będzie także w centrum Polski - opisał synoptyk.

Front zepchnie skwar na wschód

Taki skwar nie zapanuje jednak na długo. - Następnego dnia, czyli w sobotę, przechodzący nad naszym krajem front atmosferyczny będzie spychać gorące powietrze na wschód - wyjaśnił Wasilewski. Zdaniem synoptyka z obecnych danych wynika, że po przejściu frontu temperatura spadnie o kilka stopni, a w niedzielę i w kolejnych dniach termometry mają pokazywać przeważnie 27-28 st. C. Jedynie lokalnie na wschodzie i południu może być jeszcze powyżej 30 st. C.

Wasilewski zaznacza, że bardzo gorąco będzie nie tylko w ciągu dnia. Noce z czwartku na piątek oraz z piątku na sobotę mogą przynieść w wielu rejonach Polski temperaturę minimalną na poziomie 22-24 st. C.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach według amerykańskiego modelu GFS Źródło zdjęcia: IMGW