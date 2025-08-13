Dziś skwar da się we znaki. IMGW ostrzega

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne przed upałem. Alarmy drugiego stopnia obowiązują w wielu rejonach Polski. Sprawdź, gdzie będzie szczególnie gorąco.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia przed upałem.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia

Pomarańczowe ostrzeżenia przed upałem obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach południowo-zachodnich;

lubuskim ;

wielkopolskim , poza powiatami położonymi na krańcach północnych;

dolnośląskim , poza powiatami południowymi;

opolskim ;

śląskim ;

łódzkim ;

świętokrzyskim , w powiatach zachodnich;

małopolskim , w powiatach północno-zachodnich;

kujawsko-pomorskim , w powiatach południowych;

mazowieckim, w powiatach zachodnich.

W tych miejscach temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 34 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy ze środy na czwartek osiągnie od 15 do 17 st. C, a w nocy z czwartku na piątek - od 16 do 19 st. C.

Alarmy ważne będą od godz. 12 w środę do godz. 20 w piątek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Jak radzić sobie z upałem? IMGW

