Dziś skwar da się we znaki. IMGW ostrzega

13 sierpnia 2025, 6:15
Źródło:
IMGW
Prognoza pogody na środę
Prognoza pogody na środętvnmeteo.pl
Pogoda na dziś

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne przed upałem. Alarmy drugiego stopnia obowiązują w wielu rejonach Polski. Sprawdź, gdzie będzie szczególnie gorąco.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia przed upałem.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia

Pomarańczowe ostrzeżenia przed upałem obowiązują w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach południowo-zachodnich;
  • lubuskim;
  • wielkopolskim, poza powiatami położonymi na krańcach północnych;
  • dolnośląskim, poza powiatami południowymi;
  • opolskim;
  • śląskim;
  • łódzkim;
  • świętokrzyskim, w powiatach zachodnich;
  • małopolskim, w powiatach północno-zachodnich;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach południowych;
  • mazowieckim, w powiatach zachodnich.

W tych miejscach temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 34 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy ze środy na czwartek osiągnie od 15 do 17 st. C, a w nocy z czwartku na piątek - od 16 do 19 st. C.

Alarmy ważne będą od godz. 12 w środę do godz. 20 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGWIMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Jak radzić sobie z upałem?IMGW

Autorka/Autor:anw,kp,ast

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

IMGWUpałpogoda
Pogoda na dziś. Środa 13.08 w niektórych regionach okaże się upalna - lokalnie termometry mogą pokazać ponad 30 stopni Celsjusza. W ciągu dnia nie powinno padać, a wiatr będzie słaby.

Pogoda na dziś - środa, 13.08. Słońce, skwar i korzystny biomet

Pogoda na dziś - środa, 13.08. Słońce, skwar i korzystny biomet

13 sierpnia 2025, 2:00
Źródło:
tvnmeteo.pl

Foki wylegiwały się w okolicach plaży w Mikoszewie (woj. pomorskie). To jedyne miejsce, gdzie możemy zobaczyć w Polsce te ssaki w środowisku naturalnym. Dla wielu osób zaskoczeniem może być imponująca liczba osobników, jaką uchwycono na nagraniu.

Foczy relaks nad Bałtykiem. 800 zwierząt na jednym nagraniu

Foczy relaks nad Bałtykiem. 800 zwierząt na jednym nagraniu

12 sierpnia 2025, 19:50
Źródło:
Hello Mierzeja, Fokarium UG

Trwa walka z ogniem na wyspie Zakynthos w Grecji. Jak podały lokalne media, konieczne było ewakuowanie co najmniej jednego hotelu. Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagrania unoszącego się nad wyspą dymu i szalejącego ognia.

Ogień blisko greckiego kurortu. Ewakuacja turystów

Ogień blisko greckiego kurortu. Ewakuacja turystów

12 sierpnia 2025, 10:19
Aktualizacja: 12 sierpnia 2025, 18:15
Aktualizacja:
Źródło:
protothema.gr, ekathimerini.com, Kontakt24

Nadchodząca fala upałów, która w ostatnich dniach spowodowała w Europie rekordowe temperatury powietrza, już jutro dotrze do Polski. W czwartek upał zacznie się zbliżać do Polski, by w piątek osiągnąć apogeum. Meteorolodzy nie wykluczają wydania ostrzeżeń przed upałem najwyższego stopnia.

Nadciąga skwar. Tak gorąco w tym roku jeszcze nie było

Nadciąga skwar. Tak gorąco w tym roku jeszcze nie było

12 sierpnia 2025, 14:59
Źródło:
tvnmeteo.pl

Ponad 40 stopni Celsjusza pokazały we wtorek termometry na południu Francji. W kilku miejscach padły tam historyczne rekordy ciepła. Upał doskwiera także w pozostałych regionach kraju. W większości z 96 departamentów obowiązują czerwone i pomarańczowe alarmy przed wysokimi temperaturami.

Francja rozgrzana do czerwoności. Padły rekordy

Francja rozgrzana do czerwoności. Padły rekordy

12 sierpnia 2025, 17:19
Źródło:
France24, PAP

Do Polski zbliża się fala upałów. Według prognoz od środy termometry w części kraju mogą pokazywać wartości powyżej 30 stopni Celsjusza. Takie warunki to obciążenie i wyzwanie dla naszego organizmu. Eksperci zaznaczają, że w tym czasie warto dywersyfikować źródła płynów.

Sama woda to za mało. Jak dbać o nawodnienie podczas upału?

Sama woda to za mało. Jak dbać o nawodnienie podczas upału?

12 sierpnia 2025, 16:02
Źródło:
PAP

Grupa naukowców, pracująca na Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego, odkryła ciało zaginionego w 1959 roku brytyjskiego badacza. Analiza DNA wykazała, że to Dennis "Tink" Bell, który zaginął w wieku 25 lat podczas ekspedycji na Antarktydzie. Oprócz ludzkich szczątków znaleziono także różne przedmioty, w tym zegarek, radio oraz fajkę.

Odnaleźli szczątki badacza. Zaginął ponad 60 lat temu

Odnaleźli szczątki badacza. Zaginął ponad 60 lat temu

12 sierpnia 2025, 12:37
Źródło:
BBC, PAP, Arctowski Polish Antarctic Station

Amerykańscy meteorolodzy z uwagą przyglądają się tropikalnej burzy Erin, która uformowała się nad wschodnimi regionami Oceanu Atlantyckiego. Zdaniem ekspertów żywioł w najbliższych dniach wzmocni się i może stać się pierwszym huraganem w tym sezonie atlantyckim. Żywioł pod koniec tygodnia ma dotrzeć nad Karaiby.

To może być pierwszy huragan w tym roku

To może być pierwszy huragan w tym roku

12 sierpnia 2025, 13:51
Źródło:
CNN

Spektakularne uderzenie pioruna w pobliżu autostrady zostało uchwycone przez kamerę samochodową. Do zdarzenia doszło w amerykańskim miasteczku Mount Pleasant w Karolinie Południowej.

Piorun uderzył w pobliżu jadących samochodów. Zobacz nagranie

Piorun uderzył w pobliżu jadących samochodów. Zobacz nagranie

12 sierpnia 2025, 11:19
Źródło:
Reuters, Queen City News

W Hiszpanii trwa walka z pożarami. Z powodu zagrożenia ewakuowano ponad dwa tysiące osób. Jedna osoba zmarła w wyniku pożaru w podmadryckiej miejscowości Tres Cantos.

Hiszpania w ogniu. Nie żyje jedna osoba, tysiące zostało ewakuowanych

Hiszpania w ogniu. Nie żyje jedna osoba, tysiące zostało ewakuowanych

12 sierpnia 2025, 12:00
Źródło:
Reuters, PAP

Temperatura mórz u wybrzeży Wielkiej Brytanii jest rekordowo wysoka. W wodach pojawiły się nowe gatunki - ośmiornice, tuńczyki i meduzy. Bryce Stewart, naukowiec z Marine Biological Association w Plymouth uważa, że ekosystem jest w fazie zmian.

Rekordowo ciepłe wody. Pojawiły się nowe gatunki

Rekordowo ciepłe wody. Pojawiły się nowe gatunki

12 sierpnia 2025, 9:13
Źródło:
PAP, BBC

W poniedziałek strażacy walczą z pożarem roślinności na wybrzeżu Chorwacji. Ogień pojawił się w pobliżu miejscowości turystycznych. Z pożarami zmagają się także inne kraje na Bałkanach.

Ogień blisko kurortów na wybrzeżu Chorwacji

Ogień blisko kurortów na wybrzeżu Chorwacji

11 sierpnia 2025, 20:54
Źródło:
Reuters

W niedzielną noc miasto Meksyk nawiedziła potężna burza. Deszcz zalał między innymi międzynarodowy port lotniczy, który został wyłączony z użytku na kilka godzin. Część lotów została przekierowana na inne lotniska.

Woda lała się z sufitu. Lotnisko stanęło

Woda lała się z sufitu. Lotnisko stanęło

11 sierpnia 2025, 21:32
Źródło:
Reuters, milenio.com

Z powodu upałów w Iraku doszło do poważnej awarii sieci energetycznej. Dotknęła ona między innymi prowincję, do której z powodu uroczystości religijnych ściągają miliony pielgrzymów. Główny producent energii w kraju zaczął stopniowo przywracać dostęp do prądu.

50-stopniowe upały doprowadziły do poważnej awarii

50-stopniowe upały doprowadziły do poważnej awarii

11 sierpnia 2025, 18:42
Źródło:
PAP, Reuters

Do szpitala w Rzymie trafił czterolatek, który został znaleziony nieprzytomny w samochodzie zaparkowanym na słońcu. Jego życia nie udało się uratować. To kolejna ofiara tegorocznych upałów we Włoszech.

Upały we Włoszech. Zmarł czterolatek

Upały we Włoszech. Zmarł czterolatek

11 sierpnia 2025, 17:01
Źródło:
PAP, ansa.it

W północno-zachodniej hiszpańskiej wspólnocie autonomicznej Kastylia i Leon wybuchło kilkanaście pożarów lasów. W niedzielę pojawiły się ogniste wiry, które utrudniły walkę z żywiołem. Władze ewakuowały setki mieszkańców.

Ogniste wiry strawiły wiekowe kasztanowce

Ogniste wiry strawiły wiekowe kasztanowce

11 sierpnia 2025, 7:50
Aktualizacja: 11 sierpnia 2025, 15:40
Aktualizacja:
Źródło:
PAP, Reuters, El Pais

Silne burze, które przetoczyły się przez wschodnią część Nebraski, spowodowały poważne zniszczenia i śmierć jednej osoby. W wyniku porywistego wiatru uszkodzone zostały budynki więzienia stanowego w Lincoln, kilkuset osadzonych trzeba było ewakuować.

Wiatr zerwał dach więzienia. Nagranie

Wiatr zerwał dach więzienia. Nagranie

11 sierpnia 2025, 12:37
Źródło:
Reuters, BBC, The Guardian

Południową Japonię nawiedziły ulewne deszcze. W wyniku opadów doszło do powodzi i osunięć ziemi. Z powodu gwałtownej aury na wyspie Kiusiu zawieszono kursowanie pociągów.

Rekordowe opady. Wstrzymano kursowanie szybkich pociągów

Rekordowe opady. Wstrzymano kursowanie szybkich pociągów

11 sierpnia 2025, 13:26
Źródło:
Reuters, NHK, The Japan Times

W najbliższych dniach czekają nas iście afrykańskie upały. Najgoręcej będzie w czasie długiego weekendu. Sprawdź autorską, długoterminową prognozę pogody na 16 dni, przygotowaną przez prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Pogoda na 16 dni: przed nami fala afrykańskich upałów

Pogoda na 16 dni: przed nami fala afrykańskich upałów

10 sierpnia 2025, 13:00
Źródło:
tvnmeteo.pl

Francja przygotowuje się na apogeum trwającej fali upałów. W poniedziałek w części kraju termometry pokażą ponad 40 stopni Celsjusza. 41 departamentów zostało objętych pomarańczowymi ostrzeżeniami przed skwarem.

Apogeum upałów. Wydano ostrzeżenia najwyższego stopnia

Apogeum upałów. Wydano ostrzeżenia najwyższego stopnia

11 sierpnia 2025, 9:37
Źródło:
PAP, tvnmeteo.pl

W niedzielę zachodnią Turcję nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,1. W jego wyniku jedna osoba zginęła, a kilkadziesiąt zostało rannych. Lokalne media podały, że wstrząsy były odczuwalne w wielu prowincjach, a także w Stambule.

Trzęsienie ziemi w Turcji. Ofiara śmiertelna, wielu rannych

Trzęsienie ziemi w Turcji. Ofiara śmiertelna, wielu rannych

10 sierpnia 2025, 19:28
Aktualizacja: 11 sierpnia 2025, 11:15
Aktualizacja:
Źródło:
Reuters, CNN Turk, PAP, BBC

Pożar wybuchł na terenie wzgórza Arthur's Seat położonego w centrum Edynburga. Nad miastem unosił się gęsty, duszący dym. Policja apeluje do mieszkańców i turystów o unikanie tego miejsca.

Płonęło jedno z najpopularniejszych miejsc w Edynburgu

Płonęło jedno z najpopularniejszych miejsc w Edynburgu

11 sierpnia 2025, 10:54
Źródło:
Reuters, BBC

Etna wybuchła w niedzielę, wysyłając w powietrze ogromne ilości dymu. Na wysokości 3000 metrów doszło do otwarcia się szczeliny, z której wypłynęła lawa. Lokalne służby monitorują aktywność najwyższego wulkanu w Europie.

Kłęby dymu nad wulkanem. Etna znów przypomina o sobie

Kłęby dymu nad wulkanem. Etna znów przypomina o sobie

11 sierpnia 2025, 8:33
Źródło:
Reuters, corriere.it

W niedzielę pogoda w Polsce była niespokojna. W części kraju pojawiały się burze, którym towarzyszyły opady i silny wiatr. Szczególnie groźnie było w podlaskiej Sokółce, gdzie padał intensywny deszcz oraz sypało gradem. Straż interweniowała kilkadziesiąt razy.

Groźna pogoda w niedzielę. Nawałnica na Podlasiu

Groźna pogoda w niedzielę. Nawałnica na Podlasiu

10 sierpnia 2025, 16:36
Źródło:
tvnmeteo.pl, TVN24

Stan Wisconsin nawiedziła powódź błyskawiczna. Żywioł wymusił wcześniejsze zakończenie lokalnego jarmarku i zalał miejscowe lotnisko. Tysiące okolicznych mieszkańców straciło dostęp do prądu.

Powódź błyskawiczna zalała jarmark

Powódź błyskawiczna zalała jarmark

10 sierpnia 2025, 18:27
Źródło:
tmj4.com, CNN

Na szlaku turystycznym w rejonie miejscowości Pamyra w Wisconsin doszło do groźnego zdarzenia. Mężczyzna został ranny w wyniku uderzenia pioruna. Na miejsce wezwano służby. Poszkodowany potrzebował dodatkowej opieki medycznej.

Piorun ranił turystę na szlaku

Piorun ranił turystę na szlaku

10 sierpnia 2025, 21:17
Źródło:
cbs58.com, CNN, WMTV15

Z prywatnego zoo pod Pragą uciekł lew. Zranił opiekuna i rzucił się na wezwanych na miejsce funkcjonariuszy. Policja nie miała innego wyjścia - musiała zwierzę zastrzelić. Jak piszą lokalne media, ogród zoologiczny budzi kontrowersje od wielu lat, bo podobne ucieczki już się zdarzały.

Lew uciekł z prywatnego zoo, zwierzę zastrzelono

Lew uciekł z prywatnego zoo, zwierzę zastrzelono

10 sierpnia 2025, 15:31
Źródło:
PAP, ct24.ceskatelevize.cz