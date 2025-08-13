Dziś skwar da się we znaki. IMGW ostrzega

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne przed upałem. Alarmy drugiego stopnia obowiązują w wielu rejonach Polski. Sprawdź, gdzie będzie szczególnie gorąco.
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia przed upałem.
Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia
Pomarańczowe ostrzeżenia przed upałem obowiązują w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiatach południowo-zachodnich;
- lubuskim;
- wielkopolskim, poza powiatami położonymi na krańcach północnych;
- dolnośląskim, poza powiatami południowymi;
- opolskim;
- śląskim;
- łódzkim;
- świętokrzyskim, w powiatach zachodnich;
- małopolskim, w powiatach północno-zachodnich;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach południowych;
- mazowieckim, w powiatach zachodnich.
W tych miejscach temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 34 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy ze środy na czwartek osiągnie od 15 do 17 st. C, a w nocy z czwartku na piątek - od 16 do 19 st. C.
Alarmy ważne będą od godz. 12 w środę do godz. 20 w piątek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia
Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.
