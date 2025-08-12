Męczący skwar. Mogą obowiązywać alarmy najwyższego stopnia

W tym tygodniu Polskę nawiedzi fala upałów. Z tego powodu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń. Wynika z niej, że mogą pojawić się alarmy nawet trzeciego, najwyższego stopnia przed skwarem. Sprawdź, gdzie może być szczególnie gorąco.

Fala upałów nawiedzi w tym tygodniu Polskę. W związku z tym synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń na środę, czwartek i piątek.

Prognoza zagrożeń IMGW na środę

W środę mogą pojawić się alarmy drugiego stopnia przed upałem w województwach: wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim (poza powiatami południowymi) i opolskim.

Tego dnia mogą też obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed skwarem w województwach: dolnośląskim (w powiatach południowych), śląskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim (poza powiatem tatrzańskim).

Prognoza ostrzeżeń IMGW na środę IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek

W czwartek pomarańczowe alarmy przed spiekotą mogą obowiązywać w większości kraju, w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim (poza powiatami południowymi), opolskim, łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim, małopolskim (poza powiatem tatrzańskim) i podkarpackim.

IMGW planuje też tego dnia wydać żółte ostrzeżenia przed upałem w województwach: dolnośląskim (w powiatach południowych) i małopolskim (w powiecie tatrzańskim).

Prognoza ostrzeżeń IMGW na czwartek IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek

W czwartek mogą obowiązywać nawet czerwone alarmy przed skwarem. IMGW może je wydać w województwie lubuskim.

W wielu rejonach kraju meteorolodzy zamierzają wydać pomarańczowe alarmy przed spiekotą. Mogą one obowiązywać w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim (poza powiatami południowymi), opolskim, łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim, małopolskim (poza powiatem tatrzańskim) i podkarpackim.

IMGW planuje też tego dnia wydać żółte ostrzeżenia przed upałem w województwach: pomorskim, dolnośląskim (w powiatach południowych), małopolskim (w powiecie tatrzańskim) i lubelskim.

Ponadto meteorolodzy przewidują wystąpienie burz. Na tę chwilę ostrzeżenia przed wyładowaniami atmosferycznymi są zapowiadane w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na piątek IMGW

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW trzeciego stopnia

Ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autorka/Autor:anw,kp

Źródło: IMGW