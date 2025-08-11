Niebezpieczny skwar. Możliwe alarmy nawet drugiego stopnia

11 sierpnia 2025
IMGW
Warunki biometeo w niedzielę
Pogoda na dziś

W tym tygodniu Polskę nawiedzi fala upałów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń z której wynika, że mogą pojawić się alarmy nawet drugiego stopnia. Sprawdź, gdzie żar poleje się z nieba.

Fala upałów nawiedzi w tym tygodniu Polskę. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń na środę i czwartek.

Prognoza zagrożeń IMGW na środę

W środę mogą pojawić się alarmy drugiego stopnia przed upałem w województwach: wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim (poza powiatami południowymi).

Mogą też tego dnia obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed skwarem w województwach: opolskim, śląskim, świętokrzyskim, małopolskim (poza powiatem tatrzańskim).

Prognoza zagrożeń IMGW na środęIMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek

W czwartek pomarańczowe alarmy przed spiekotą mogą obowiązywać w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, opolskim, łódzkim, mazowieckim, lubelskim, podlaskim.

IMGW planuje też tego dnia wydać żółte ostrzeżenia przed upałem w województwach: śląskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim (poza powiatem tatrzańskim).

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartekIMGW

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak radzić sobie z upałem?IMGW

