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Prognoza

Upał w Polsce. Temperatura mocno poszybuje, zrobi się piekielnie gorąco

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upal kurtyna AdobeStock_159498116
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: AdobeStock
Nadchodzące dni przyniosą zmianę pogody. Zrobi się naprawdę gorąco, a w weekend temperatura może sięgnąć nawet 35 stopni Celsjusza. Sprawdź, gdzie spiekota może być trudna do zniesienia.

Północno-wschodnia Polska pozostaje jeszcze na skraju niżu Sabina znad pogranicza fińsko-rosyjskiego. Pozostała część kraju dostaje się na skraj wyżu Gorgias znad Francji i Alp, który coraz mocnej rozwija się klinem w kierunku Europy Środkowej.

Środa upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia kłębiastego. Tylko na północnym wschodzie, południu i południowym wschodzie będzie ono duże i tam przelotnie popada deszcz o sumie do 2-5 litrów na metr kwadratowy. Na Mazurach i Podlasiu niewykluczone są burze. Termometry wskażą maksymalnie od 19-20 stopni Celsjusza na Warmii, Mazurach i Podlasiu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr północno-zachodni, okaże się umiarkowany.

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Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek centrum pogodnego wyżu ulokuje się w rejonie Sudetów, ale w obszar wyżowy wbije się od północnego zachodu płytka zatoka niżowa z frontem atmosferycznym, niosącym więcej skłębionych chmur i przelotne opady w zachodniej połowie kraju. Tego dnia skończy się napływ chłodnego polarnego powietrza do Polski, bo cyrkulacja zmieni kierunek na południowo-zachodni i południowy. Zacznie powoli napływać zwrotnikowe powietrze, które podniesie na zachodzie temperaturę powyżej 25 st. C.

Czwartek zapowiada się pogodnie, ale zachmurzenie ma wzrastać od zachodu i wędrować w głąb kraju wraz z niewielkimi, przelotnymi opadami deszczu do 2-5 l/mkw. Tylko na Pomorzu może zagrzmieć i spaść więcej deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26-27 st. C na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, w burzy silny wiatr.

W piątek strefa większego zachmurzenia i przelotnego deszczu wędrować ma nad wschodnią połową Polski. Natomiast nad zachodnie regiony wlewać się będzie szerokim strumieniem ciepłe powietrze, podnoszące temperaturę powyżej 30 st. C.

Tego dnia prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie, tylko na wschodzie wzrastające do dużego z przelotnym deszczem do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 28-29 st. C w centrum kraju, do 32 st. C na Śląsku. Wiatr południowo-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany.

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Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na weekend. Wielki upał

W sobotę i niedzielę temperatura na zachodzie i południu kraju może wzrosnąć do 33-35 st. C. Nie ma jednak warunków do uformowania się na dłużej kopuły ciepła nad Europą Środkową, bowiem niż północnoatlantycki napierać ma na wyż ulokowany nad centrum kontynentu.

W pierwszy dzień weekendu dopisze pogodna aura, tylko na Pomorzu pojawi się więcej chmur z przelotnym deszczem i burzami. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 27 st. C na północnym wschodzie, przez 32 st. C w centrum kraju, do 34-35 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr, zachodni i południowy, będzie słaby i umiarkowany, w burzy silny.

W niedzielę wir wtłoczyć ma w głąb Polski front burzowy, za którym jednak nie będzie płynąć dużo chłodniejsze powietrze. Dopiero w przyszły wtorek i środę kraj mocniej obejmie północnoatlantycka zatoka chłodu.

W niedzielę wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na południowym wschodzie nie powinno padać, w pozostałych regionach spodziewany jest rozwój chmur burzowych. Przyniosą one przelotne opady do 10-20 l/mkw. oraz burze, lokalnie gwałtowne. Słupki rtęci pokażą maksymalnie od 23-25 st. C nad samym morzem, przez 28-29 st. C w pasie od Pomorza po Podlasie, 30 st. C w centrum kraju, do 33-34 st. C na południu. Powieje południowy i zachodni wiatr. Będzie umiarkowany, w burzach silny.

Klatka kluczowa-498603
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaprognoza pogodyUpał
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
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