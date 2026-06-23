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Prognoza

Upały. Piekielny żar w drodze do Polski. Tak będzie rosła temperatura

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Upał
Prognozowana temperatura powietrza
Źródło wideo: ventusky.com
Źródło zdj. gł.: New Africa/Shutterstock
Do Polski zmierza ogromna porcja mocno rozgrzanego powietrza. Z każdym kolejnym dniem będzie coraz bardziej upalnie. Pod koniec tygodnia temperatura może osiągnąć rekordowe wartości.

Polska pozostanie pod wpływem rozległego, stabilnego układu wysokiego ciśnienia Hartmut znad Europy Środkowej. Na początku pod wpływem strumienia ciepłego powietrza polarnego znad Atlantyku, a następnie powietrza zwrotnikowego z południa Europy.

Z każdym dniem coraz goręcej

W ciągu najbliższej nocy temperatura okaże się umiarkowana, termometry pokażą około 11-13 stopni w całym kraju. Jednak już w środę w części kraju odczujemy przedsmak upalnej, gorącej aury prognozowanej na drugą połowę tygodnia. W kolejnych dniach będzie tylko cieplej. W czwartek i piątek gorące zwrotnikowe powietrze napływać będzie do Polski jeszcze przez Europę Zachodnią, czyli torem znad Maroka, przez Hiszpanię, Francję, kraje Beneluksu oraz od północnego zachodu.

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W środę na południu i zachodzie będzie pogodnie i słonecznie. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi umiarkowane, przejściowo duże zachmurzenie związane z chmurami piętra wysokiego, ale padać nie będzie. Na termometrach zobaczymy od 24-26 st. C na Podlasiu, przez 26-27 st. C w centrum, do 30-32 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-zachodni, słaby wiatr.

Prognoza anomalii temperatury na poziomie 2 metrów
Prognoza anomalii temperatury na poziomie 2 metrów
Źródło zdjęcia: Tropical Tidbits

Brak opadów, za to temperatura mocno w górę

Czwartek przyniesie pogodną i słoneczną aurę w całej Polsce. Na termometrach zobaczymy od 25-27 st. C na Suwalszczyźnie, przez 28-30 st. C w centrum, do 33-34 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Nadciągnie północno-zachodni słaby wiatr.

W piątek w całej Polsce spodziewana jest słoneczna aura. Na termometrach zobaczymy od 26-28 st. C na Suwalszczyźnie, przez 30-32 st. C w centrum, do 33-35 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni słaby wiatr.

Klatka kluczowa-514094
Prognozowana temperatura powietrza
Źródło: ventusky.com

Piekielny weekend. Może paść rekord

Pod koniec tygodnia kierunek napływu powietrza zmieni się na południowo-zachodni. Oznacza to, że strumień mocno rozgrzanego powietrza znad Afryki docierał będzie bezpośrednio do naszego kraju, niemal najkrótszą możliwą drogą. Skutkować to będzie ekstremalnym upałem, być może rekordowym, ale jest jeszcze za wcześnie na takie stwierdzenia. Z pewnością pod koniec tygodnia temperatura maksymalna w przeważającej części kraju przekroczy 35 st. C. Lokalnie nie można wykluczyć 37-40 st. C, na co wskazują niektóre wyliczenia wiązkowe modeli numerycznych. Oznacza to również nadejście tzw. tropikalnych nocy.

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Sobota upłynie pod znakiem słońca. Termometry pokażą od 28-30 st. C na Suwalszczyźnie, przez 32-34 st. C w centrum, do 34-36 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni, słaby wiatr.

W niedzielę czeka nas słoneczna aura bez opadów. Termometry pokażą od 30-33 st. C na Suwalszczyźnie, przez 34-37 st. C w centrum, do nawet 36-39 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Z południa powieje słaby wiatr.

Prognoza temperatury maksymalnej na niedzielę 29 czerwca wg modelu ICON
Prognoza temperatury maksymalnej na niedzielę 29 czerwca wg modelu ICON
Źródło zdjęcia: Meteoblue/model ICON
Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaprognozaprognoza pogody
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
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