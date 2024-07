Upał najpierw odczuje tylko część z nas. Później żar rozleje się na cały kraj

Przed nami gorące dni. Uderzenie upału w weekend i na początku tygodnia poczuje tylko część z nas, ale później termometry pokażą ponad 30 stopni Celsjusza w całej Polsce. Bardzo wysokiej temperaturze w niektórych regionach będą towarzyszyć burze.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W sobotę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Pod wieczór na krańcach zachodnich Polski wystąpią burze, które będą gwałtowne. Suma opadów podczas ich trwania wyniesie 10-40 litrów na metr kwadratowy, pojawi się grad, a wiatr w porywach osiągnie prędkość 60-90 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami, silniejszy, południowy.

Niedziela przyniesie zmienne zachmurzenie. Na obszarze całe Polski możliwe są przelotne opady deszczu, a we wschodniej części kraju pojawią się także burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 32 st. C na Rzeszowszczyźnie. Z kierunku zachodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Upał i burze

W poniedziałek w południowo-wschodnich województwach przelotnie popada deszcz i zagrzmi. Podczas burz spadnie do 20 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 80 km/h. Na pozostałym terenie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane i nie powinno padać. Temperatura maksymalna osiągnie od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać przeważnie słaby wiatr, ze wschodu.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Wtorek upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia prawie w całej Polsce. Na Pomorzu pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze z opadami rzędu 10-20 l/mkw. i porywami wiatru osiągającymi 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 27 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 34 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Nawet 35 stopni

Na środę przelotne opady deszczu i wyładowania atmosferyczne są prognozowane dla zachodnich regionów. W trakcie burz suma opadów deszczu wyniesie 10-20 l/mkw., natomiast wiatr w porywach powieje do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 31 st. C na Suwalszczyźnie do 35 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl