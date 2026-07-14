Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Upały tuż-tuż. Afrykańskie powietrze zmierza do Polski

|
Lato, upał, plaża
Dwa niże sprowadzą do nas ocieplenie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: AdobeStock
Po chłodniejszym okresie nadejdzie ocieplenie. Na antenie TVN24 synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski opowiadał, jak do niego dojdzie i jakich wartości na termometrach możemy się spodziewać. Ponadto zdradził, kiedy znów zrobi się chłodniej.

Koniec czerwca przyniósł rekordowe upały, tymczasem początek lipca okazał się dość chłodny. - Anomalia temperatury prawie wszędzie w Polsce jest ujemna. (...) Prawie wszędzie ten lipiec jest jak na razie chłodniejszy od przeciętnego i to jest całkiem spore odchylenie - zauważył Wasilewski.

Idą upały. Przyniosą je dwa niże

Nadchodzące dni sprawią jednak, że ujemna anomalia temperatury dla lipca zmniejszy się albo nawet zaniknie, bo spodziewane jest spore ocieplenie. Jak opisał Wasilewski, na pogodę w Polsce wpływają trzy układy ciśnienia: wyż znad Szetlandów, niż z centrum w pobliżu Moskwy oraz kolejny niż, który rozciąga się nad Francją. Jak przyniosą nam ciepło?

- Niż, który znajduje się nad Francją, sprowadza do południowo-zachodniej Europy i także do nas ten gorąc, to ciepłe powietrze, które znowu płynie szeroką falą od strony Afryki. To dlatego pod koniec tygodnia, dokładnie w piątek, temperatura w Polsce może osiągać nawet 32 stopnie - wyjaśnił synoptyk. Pomaga mu niż ze wschodu. - Sprowadza do nas taką bardzo okrężną drogą, znad Rosji, ciepłe powietrze - dodał.

Jak zaznaczył Wasilewski, docierające do nas masy są nie tylko ciepłe, lecz także wilgotne. We wtorek w wielu miejscach spodziewane są burze, przed którymi ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jeśli chodzi o wyż znad Szetlandów, to rozrasta się on w naszą stronę i już we wtorek wpływa na poprawę pogody, przynosząc rozpogodzenia na Pomorzu.

Nadchodzi ocieplenie. Jak długo potrwa? Opowiada Tomasz Wasilewski
Źródło: TVN24

Jak długo utrzyma się ciepło?

Jak długo ciepło utrzyma się nad Polską? Wasilewski pokazał wskazania modeli meteorologicznych, z których wynika, że temperatura będzie rosnąć do piątku, a wysokie wartości utrzymają się jeszcze w weekend. Już na początku kolejnego tygodnia nadejdzie zmiana.

- Jest bardzo prawdopodobne, że po tym piku, po tym skoku temperatury, który przed nami, będzie to, co było niedawno, czyli całkiem duże ochłodzenie - powiedział Wasilewski. Zdaniem synoptyka nie będzie tak zimno jak ostatnio, gdy temperatura w ciągu dnia osiągała czasami maksymalnie 14-15 st. C, ale spodziewane są wartości około 20 st. C.

Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Upałprognozapogodaprognoza pogody
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Chmury burzowe
Idzie załamanie pogody. Są czerwone alarmy IMGW
Prognoza
Ulewa, burza
Burze są chaotyczne. To niedobrze
Prognoza
ulewa ulica samochód
Alert RCB dla ośmiu województw
Polska
Burza, noc, piorun
Burze wędrują nad krajem
Polska
Pies wędrował po Tatrach Wysokich
Pies przeszedł 140 kilometrów po tatrzańskich szlakach
Świat
Akcja poszukiwawcza w mieście Caraballeda w Wenezueli
Bilans ofiar wciąż rośnie, ocaleli w kryzysie
Świat
Chmury, burza, silny wiatr
Wraca prawdziwie letnia pogoda. Będzie ciepło, ale i kapryśnie
Polska
Jeż albinos
Bardzo rzadki jeż w okolicach w Mrągowa
Polska
Intensywne opady deszczu
Alert RCB dla sześciu województw
Polska
Upał w Rzymie, Włochy
Antycyklon afrykański przyniesie Włochom kolejną falę straszliwych upałów
Świat
latanie
Bizon zaatakował 65-latka. To nagranie przeraża
Świat
Pożar cennego lasu w Fontainebleau pod Paryżem
"Ten wyjątkowy las jest pustoszony przez płomienie"
Świat
Premier Donald Tusk oraz dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej Josef Aschbacher
Centrum ESA w Polsce i dwa razy większe nakłady na przemysł kosmiczny
Polska
Skutki pożaru w Andaluzji w południowej Hiszpanii
"Musimy po prostu wrócić do tego, co przerwaliśmy"
Świat
Wyż przyniesie pogodną aurę i uwolni ciepło
"Ten wyż to jest nasza nadzieja". Tak przyjdzie do nas ciepło
Prognoza
Burze, upał, gorąco
Zagrzmi, nadciągnie gorąc. IMGW może wydać alarmy
Prognoza
Upalny dzień w koreańskim Gyeongsan
Pierwszy taki alarm przed upałem w historii
Świat
Bydgoszcz zaprasza aktywnych
Największy triathlon w Polsce odbywa się w Bydgoszczy
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Pożar na wyspie Korczula w Chorwacji
Zapalił się gęsty las. Pożar na chorwackiej wyspie
Świat
Ludzie szukają ochłody na brzegu Sekwany w Paryżu
Fala gorąca nad Europą Zachodnią, katastrofa ekologiczna we Włoszech
Świat
Białucha arktyczna, zwana też walem białym (Delphinapterus leucas) - zdjęcie poglądowe
Miały zostać uśpione, udało się znaleźć dla nich dom
Świat
Klimatyczna mgła na szlaku w Świętokrzyskim Parku Narodowym
Mgła jak u Kinga. Naukowcy zauważyli coś niezwykłego
Agnieszka Stradecka
Pierwszy spacer małych wilków po lesie
Młode wilki spacerują z mamą. Nieoczekiwane nagranie
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: cieplej, gorąco, upał
Prognoza
Utonięcia (zdjęcie poglądowe)
Kolejne utonięcia. Służby apelują
Polska
Pożar w prowincji Almeria jest jednym z najtragiczniejszych w historii Hiszpanii
"Jedyne, co widziałam, to buchające w górę czerwone płomienie"
Świat
Skutki tajfunu Bavi w Chinach
Wyrywał drzewa, przewracał motocyklistów. "Sprzątaliśmy całą noc"
Świat
Deszczowa niedziela na mapach
Deszczowa niedziela. Mapa i radar opadów
Prognoza
Cmentarz w okolicach miasta Carayaca został powiększony, by pochować ofiary trzęsienia
Ponad 4,3 tysiąca ofiar. Bilans może wzrosnąć
Świat
Burza
Gdzie jest burza? Wyładowania pod wieczór
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom