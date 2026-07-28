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Prognoza

Powrót ekstremalnych upałów. Gdzie pojawią się alarmy

Anna Bruszewska
Krzysztof Posytek
Zespół autorów
Oprac. Anna BruszewskaOprac. Krzysztof Posytek
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Upał
Prognoza pogody na wtorek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Alexander Fedosov / Shutterstock
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę zagrożeń. Wynika z niej, że do Polski wróci ekstremalny upał. W części kraju mogą zostać wydane alarmy najwyższego stopnia.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń na nadchodzące dni.

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek

W czwartek zrobi się bardzo gorąco. Tego dnia IMGW planuje wydać ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed upałem w województwach lubuskim i zachodniopomorskim (w powiatach południowo-zachodnich).

Pomarańczowe alarmy przed skwarem mają obowiązywać w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim (poza ostrzeżeniami wyższego stopnia), wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, lubelskim, dolnośląskim (poza powiatami południowymi), opolskim, śląskim, małopolskim (poza powiatem tatrzańskim), świętokrzyskim, łódzkim, lubelskim, podkarpackim (poza powiatami południowymi), warmińsko-mazurskim (w powiatach zachodnich).

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem mają pojawić się w województwach dolnośląskim (w powiatach południowych) i podkarpackim (w powiatach południowych).

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Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek
Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek
Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek

W piątek czerwone alarmy, najwyższego stopnia przed upałem mają obowiązywać w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim (w powiatach zachodnich), łódzkim, dolnośląskim (poza powiatami południowymi), opolskim, śląskim (poza powiatami południowymi, małopolskim (w powiatach północnych), świętokrzyskim (poza powiatami wschodnimi), podkarpackim (w powiatach północno-zachodnich).

Alarmy drugiego stopnia przed spiekotą mają pojawić się w województwach: warmińsko-mazurskim (poza powiatami zachodnimi), podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim (w powiatach wschodnich), podkarpackim (poza powiatami północno-zachodnimi), małopolskim (poza powiatem tatrzańskim i powiatami północnymi), dolnośląskim (w powiatach południowych), śląskim (w powiatach południowych).

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałem ma zostać wydane w powiecie tatrzańskim w województwie małopolskim.

Tego dnia możliwe są też burze. Żółte alarmy przed nimi mogą pojawić się w województwach wielkopolskim i lubuskim.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek
Prognoza zagrożeń IMGW na piątek
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW trzeciego stopnia

Przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.Czym jest prognoza zagrożeń

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Źródło: IMGW
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Tagi:
IMGWUpałburzeburza
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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