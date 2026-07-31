Upał i burze. Czerwone alarmy IMGW w wielu województwach

Pogoda na piątek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia - upał

Alarmy najwyższego stopnia przed upałem wydano w województwach:

lubuskim , w powiatach: żagańskim, nowosolskim, żarskim, krośnieńskim, wschowskim, zielonogórskim, Zielona Góra, świebodzińskim;

dolnośląskim , wszędzie z wyjątkiem powiatów: kłodzkiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych, kamiennogórskiego, karkonoskiego, Jelenia Góra;

wielkopolskim , w powiatach: rawickim, gostyńskim, kościańskim, leszczyńskim, Leszno, grodziskim, wolsztyńskim, nowotomyskim;

małopolskim , poza powiatami południowymi;

podkarpackim , poza powiatami południowymi;

świętokrzyskim ;

lubelskim ;

mazowieckim, w powiatach: garwolińskim, kozienickim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom, zwoleńskim, lipskim.

W tych miejscach w piątek (31.07) temperatura osiągnie maksymalnie od 30 do 37 st. C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 18 do 23 st. C. Na zachodzie alarmy będą w mocy do godziny 20 w piątek. W województwach mazowieckim i świętokrzyskim oraz północnej i środkowej części woj. lubelskiego ostrzeżenia obowiązują do godz. 20 w sobotę. Na pozostałym obszarze upalnie ma być aż do środowego wieczora.

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Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Pomarańczowe alarmy przed upałem wydano w województwach:

dolnośląskim , w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, karkonoskim, Jelenia Góra;

lubuskim , poza powiatami objętymi ostrzeżeniem wyższego stopnia;

wielkopolskim , poza powiatami objętymi ostrzeżeniem wyższego stopnia;

zachodniopomorskim , w powiatach: wałeckim, choszczeńskim, myśliborskim;

pomorskim , w powiatach: sztumskim, kwidzyńskim, tczewskim, starogardzkim, chojnickim, człuchowskim;

kujawsko-pomorskim ;

warmińsko-mazurskim , w powiatach: ełckim, piskim, szczycieńskim, nidzickim, ostródzkim, działdowskim, iławskim, nowomiejskim.

podlaskim , poza powiatami suwalskim i Suwałki;

mazowieckim , poza powiatami objętymi ostrzeżeniem wyższego stopnia;

łódzkim ;

opolskim ;

śląskim ;

małopolskim , poza powiatami objętymi ostrzeżeniem wyższego stopnia i powiatem tatrzańskim;

podkarpackim.

Tutaj w piątek (31.07) termometry pokażą maksymalnie od 30 do 36 st. C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 16 do 19 st. C. W większości kraju alarmy wygasną o godz. 20 w piątek. We wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego i woj. podlaskim będą ważne do godz. 20 w sobotę, a w woj. małopolskim i podkarpackim - aż do środowego wieczora.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Alarmy najniższego stopnia przed upałem wydano w województwach:

warmińsko-mazurskim , w powiatach: olsztyńskim, Olsztyn, lidzbarskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, mrągowskim, giżyckim, węgorzewskim, gołdapskim, oleckim;

podlaskim , w powiatach suwalskim i Suwałki;

małopolskim, w powiecie tatrzańskim.

Temperatura maksymalna w piątek wyniesie tutaj od 30 do 32 st. C. Ostatnie alarmy wygasną o godzinie 20 w piątek.

Zasady bezpieczeństwa w czasie upałów Źródło zdjęcia: RCB

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Oprócz upału w części kraju spodziewane są burze. Żółte alarmy obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim , poza powiatami zachodnimi;

podlaskim ;

mazowieckim , poza powiatami na krańcach północno-zachodnich oraz powiatami szydłowieckim i przysuskim;

lubelskim, poza powiatami południowymi.

Wyładowaniom będą miejscami towarzyszyć silne opady deszczu od 15 do 25 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru osiągające do około 80 kilometrów na godzinę. Alarmy będą w mocy w godz. 15-21 w piątek.

Burza - zasady bezpieczeństwa Źródło zdjęcia: RCB

Czym jest ostrzeżenie IMGW trzeciego stopnia

Przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.