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Prognoza

Upał i burze. Są czerwone ostrzeżenia IMGW. Uwaga na groźną pogodę

Franciszek Wajdzik
Krzysztof Posytek
Zespół autorów
Franciszek WajdzikOprac. Krzysztof Posytek
|
Burzowo
Warunki biometeo w sobotę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: kontakt24UsersMaterials
W sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem i burzami. Miejscami obowiązują te najwyższego stopnia, a to oznacza, że pogoda będzie dziś niebezpieczna.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia - upał

Alarmy najwyższego stopnia przed upałem wydano w województwach:

  • lubelskim;
  • podkarpackim, poza powiatami południowymi;
  • świętokrzyskim;
  • małopolskim; poza powiatami południowymi;
  • mazowieckim, w powiatach: garwolińskim, kozienickim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom, zwoleńskim, lipskim.

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie tam do 34 stopni Celsjusza.

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Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Pomarańczowe alarmy przed upałem wydano w województwach:

  • dolnośląskim, w powiatach: oleśnickim, milickim, trzebnickim, wrocławskim, Wrocław, oławskim, dzierżoniowskim, strzelińskim, ząbkowickim;
  • wielkopolskim, w powiecie kępińskim;
  • podlaskim, w południowej części województwa;
  • mazowieckim, poza powiatami: gostyńskim, płońskim, ciechanowskim, przasnyskim, płockim, Płockiem, mławskim, sierpeckim, żuromińskim;
  • łódzkim w powiatach: sieradzkim, wieluńskim, wieruszowskim;
  • opolskim;
  • śląskim;
  • małopolskim, poza powiatami objętymi ostrzeżeniem wyższego stopnia i powiatem tatrzańskim;
  • podkarpackim, poza powiatami objętymi ostrzeżeniem najwyższego stopnia.

Temperatura maksymalna w sobotę osiągnie tam od 30 do 32 st. C.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Alarmy najniższego stopnia przed upałem wydano w powiecie tatrzańskim w woj. małopolskim. Temperatura maksymalna wyniesie tam około 30 stopni.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Oprócz upału zagrożeniem będą też burze. Alarmy drugiego stopnia przed tym zjawiskiem wydano dla województw:

  • dolnośląskiego, poza powiatami: legnickim, bolesławieckim, polkowickim, zgorzeleckim;
  • wielkopolskiego; poza powiatami: złotowskim, pilskim, chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, obornickim, międzychodzkim, nowotyskim, szamotulskim, grodziskim, wolsztyńskim,
  • lubelskiego;
  • kujawsko-pomorskiego, poza powiatami sępoleńskim, tucholskim;
  • łódzkiego;
  • mazowieckiego, w powiatach: gostynińskim, płockim, Płock, sierpeckim i żuromińskim;
  • pomorskiego, w powiecie kwidzyńskim, malborskim, sztumskim,
  • warmińsko-mazurskiego.

Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu rzędu 25-35 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę, a lokalnie do 100 km/h. Miejscami możliwy jest grad.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Żółte alarmy przed burzami obowiązują w województwach:

  • pomorskim, poza powiatami objętymi pomarańczowym alertem;
  • dolnośląskim, w powiatach: legnickim, bolesławieckim, polkowickim, zgorzeleckim;
  • lubuskim;
  • zachodniopomorskim, poza skrajnymi powiatami północno-zachodnimi;
  • opolskim, (w części północno-zachodniej)

Wyładowaniom będą miejscami towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do około 85 kilometrów na godzinę. Alarmy wygasną o godzinie 19 w poniedziałek.

Burza - zasady bezpieczeństwa
Burza - zasady bezpieczeństwa
Źródło zdjęcia: RCB

Czym jest ostrzeżenie IMGW trzeciego stopnia

Przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
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Tagi:
IMGWpogodaUpał
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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