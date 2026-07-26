Najpierw upał, później burze. IMGW ostrzega we wszystkich województwach

Prognoza pogody na niedzielę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: PhotographerLukyno/Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Żółte alarmy przed upałem obowiązują w województwach:

lubuskim , poza powiatami północnymi;

wielkopolskim , z wyłączeniem powiatów północnych;

dolnośląskim ;

opolskim ;

śląskim ;

małopolskim , poza powiatem tatrzańskim;

łódzkim ;

kujawsko-pomorskim , w powiatach południowych;

mazowieckim , poza powiatami na krańcach północnych;

świętokrzyskim ;

lubelskim , w zachodniej połowie regionu;

podkarpackim, w powiatach: Tarnobrzeg, tarnobrzeskim, stalowowolskim, niżańskim, leżajskim, mieleckim, kolbuszowskim, rzeszowskim, Rzeszów, dębickim, ropczycko-sędziszowskim, strzyżowskim.

Jakich wartości na termometrach spodziewać się w wyżej wymienionych regionach? W niedzielę według prognoz synoptyków IMGW temperatura maksymalna wyniesie około 30 stopni Celsjusza, a na południowym zachodzie - nawet 32 st. C. Alarmy będą ważne w godzinach 12-19 w niedzielę.

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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Synoptycy wydali też żółte ostrzeżenia przed burzami w województwach:

zachodniopomorskim ;

pomorskim ;

kujawsko-pomorskim ;

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim , w powiatach: grajewskim, kolneńskim, łomżyńskim, Łomża;

mazowieckim , w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, przasnyskim, makowskim, ciechanowskim, mławskim, żuromińskim, sierpeckim, płońskim, płockim, Płock, gostynińskim;

wielkopolskim , w powiatach: złotowskim, pilskim, czarnkowsko-trzcianeckim, chodzieskim, wągrowieckim, obornickim, szamotulskim, międzychodzkim, nowotomyskim, poznańskim, Poznań, grodziskim, wolsztyńskim, leszczyńskim, Leszno, kościańskim, śremskim, średzkim, wrzesińskim, gnieźnieńskim, słupeckim, konińskim, Konin, kolskim;

lubuskim.

W tych miejscach IMGW spodziewa się burz, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 85 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie grad.

Na północnym zachodzie i Pomorzu alarmy wejdą w życie o godzinie 20 w niedzielę, a na pozostałym obszarze objętym ostrzeżeniami - o godz. 22 tego samego dnia. Wszędzie wygasną o godz. 10 w poniedziałek.

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Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak radzić sobie z upałem? Źródło zdjęcia: IMGW