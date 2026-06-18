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Prognoza

Gorąco i z gwałtownymi zjawiskami. Możliwe alarmy drugiego stopnia

Franciszek Wajdzik
Krzysztof Posytek
Zespół autorów
Oprac. Franciszek WajdzikOprac. Krzysztof Posytek
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krakow zakrzowek - Andrzej Lisowski Travel shutterstock_2363579415
Prognoza pogody na czwartek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Andrzej Lisowski Travel / Shutterstock
Gorąca i dynamiczna aura lada moment wkroczy do Polski - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak wynika z prognozy zagrożeń do piątku do niedzieli w części kraju mogą zostać wydane pomarańczowe i żółte alarmy przed upałem i burzami. Sprawdź szczegóły.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń meteorologicznych na najbliższe dni.

Prognoza zagrożeń IMGW - piątek

Czwartek nie powinien przynieść zagrożeń ze strony pogody. Sytuacja zmieni się w piątek. Tego dnia synoptycy planują wydać ostrzeżenia drugiego stopnia - a więc prawie najwyższe - przed upałem w województwach: zachodniopomorskim (w powiatach południowo-zachodnich), lubuskim, wielkopolskim (poza powiatami: złotowskim, kolskim, tureckim i kępińskim), dolnośląskim (w powiatach północnych i północno-zachodnich) oraz w zachodnich powiatach woj. małopolskiego.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek
Prognoza zagrożeń IMGW na piątek
Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW - sobota

W sobotę alarmy przez skwarem mogą objąć niemal całą Polskę. Pomarańczowe ostrzeżenia mogą obowiązywać w województwach: zachodniopomorskim (poza powiatami północnymi i wschodnimi), kujawsko-pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim (poza powiatami południowymi), opolskim, śląskim, świętokrzyskim, małopolskim (poza powiatami nowotarskim i tatrzańskim) oraz podkarpackim (z wyłączeniem powiatów południowych). Żółte alarmy przed upałem mogą pojawić się w województwach zachodniopomorskim (w powiatach północnych i wschodnich), pomorskim, mazowieckim, łódzkim, lubelskim oraz w południowych powiatach województwa dolnośląskiego.

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W sobotę mogą pojawić się także burze. Synoptycy planują wydać ostrzeżenia drugiego stopnia przed grzmotami w województwach zachodniopomorskim i lubuskim. Alarmy pierwszego stopnia mogą zostać wydane w województwach: wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim.

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę
Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę
Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Ponadto groźna pogoda spodziewana jest w niedzielę. Tego dnia IMGW planuje wydać pomarańczowe alarmy przed upałem w województwach: lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim, dolnośląskim (poza powiatami południowymi), opolskim, śląskim, małopolskim (poza powiatami nowotarskim i tatrzańskim) oraz podkarpackim (poza powiatami południowymi). Żółte alarmy przed skwarem mogą obowiązywać w tych powiatach województw małopolskiego i podkarpackiego, gdzie nie są spodziewane alarmy wyższego stopnia.

Tego dnia może także zagrzmieć. Pomarańczowe alarmy przed burzami mają pojawić się w województwach: mazowieckim, łódzkim i lubelskim. Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia mogą zostać wydane w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, wielkopolskim (we wschodniej połowie), opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na niedzielę
Prognoza ostrzeżeń IMGW na niedzielę
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

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Źródło zdjęcia: IMGW
Źródło: IMGW
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Tagi:
IMGWUpałburza
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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