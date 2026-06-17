Prognoza Kiedy apogeum fali upałów? I co z burzami? Prognoza pogody na pięć dni Tomasz Wakszyński |

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło wideo: ventusky.com Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP

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W ciągu najbliższej doby dojdzie do zmiany cyrkulacji powietrza napływającego do naszego kraju. Zamiast chłodniejszego powietrza atlantyckiego z północnego zachodu nadejdą do nas cieplejsze masy - początkowo polarne z zachodu, a następnie zwrotnikowe z południowego zachodu. Stanie się tak dzięki niżowi Sabina wypełniającemu się chłodnym powietrzem i odsuwającemu się nad północno-zachodnią Rosję. Pozwoli to na rozbudowę wyżu Falk z centrum przemieszczającym się stopniowo z Alp w kierunku Sudetów i Karpat.

Pogoda na czwartek i piątek. Preludium do największych upałów

Po zachodniej i północnej stronie wyżu zacznie napływać do nas powietrze zwrotnikowe. Jego ruch będzie wspomagany przez zbliżające się od zachodu systemy frontów atmosferycznych atlantyckich niżów - znajdziemy się w ich przedniej części. To właśnie w czwartek strefa mało aktywnego frontu ciepłego, wyrażonego głównie większym zachmurzeniem i tylko miejscowymi opadami, przemieści się z zachodu na wschód Polski. Za nim napłynie wspomniane wcześniej ciepło i już w czwartek na zachodzie kraju będzie powyżej 25 stopni Celsjusza. Piątek okaże się jeszcze gorętszy.

W czwartek na wschodzie początkowo będzie pogodnie, ale w drugiej części dnia zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i dużego. Na zachodzie, północy i częściowo w centrum wystąpi duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami oraz miejscami słabymi opadami deszczu do 1-2 litrów na metr kwadratowy. Temperatura osiągnie maksymalnie od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26-27 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr, przeważnie z kierunków zachodnich, będzie słaby i umiarkowany.

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Piątek zapowiada się dość pogodnie w przeważającej części kraju - spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane do dużego. Bardzo słaby, przelotny deszcz może wystąpić jedynie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23-24 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 27-28 st. C w centrum kraju, do 32-33 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu i południowego zachodu.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: ventusky.com

Pogoda na weekend. Nieznośny skwar w części kraju

Apogeum trzydniowej fali upałów nastąpi w sobotę, gdy w przeważającej części kraju będzie ponad 30 st. C, z maksymalnymi wartościami na zachodzie dochodzącymi do 34-35 st. C. W tej części Polski w godzinach późno popołudniowych i wieczornych w gorącym, zasobnym w wilgoć powietrzu i przy znacznym potencjale chwiejności uformuje się aktywna burzowo i niebezpieczna strefa zbieżności z silnymi i gwałtownymi burzami. Nie będzie to typowy front chłodny, więc poza opadem nie spowoduje spadku temperatury.

W sobotę w centrum i na wschodzie będzie pogodnie przez cały dzień - prognozujemy małe i umiarkowane zachmurzenie. Na zachodzie początkowo ma być pogodnie, ale po południu pojawi się ryzyko silnych, gwałtownych burz. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 27 st. C na północnym wschodzie, przez 31 st. C w centrum kraju, do 34-35 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków południowych będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale podczas burz stanie się zmienny, silny i porywisty.

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W niedzielę w dalszym ciągu przeważająca część kraju będzie znajdować się w gorącym zwrotnikowym powietrzu. Wspomniana wcześniej strefa zbieżności z aktywnymi po południu burzami przemieści się nad centralną, a następnie wschodnią części kraju. Front chłodny i ochłodzenie zaznaczą się jedynie na północnym zachodzie.

W niedzielę spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. W przeważającej części kraju w godzinach popołudniowych pojawią się przelotne opady deszczu i burze, które lokalnie okażą się silne i gwałtowne. Temperatura wyniesie maksymalnie od 26 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 30 st. C w centrum i na Dolnym Śląsku, do 32-33 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z południowego zachodu, skręcający na Pomorzu na północno-zachodni, będzie na ogół umiarkowany. W zasięgu chmur opadowych okresowo stanie się silny i porywisty.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: ventusky.com

Pogoda na poniedziałek

Na zachodzie i w centrum Polski poniedziałek przyniesie pogodną aurę. Na wschodzie przeważnie będzie dość pogodnie z umiarkowanym zachmurzeniem, a na Podkarpaciu może słabo, przelotnie popadać. Termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie, przez 27 st. C w centrum kraju, do 28-29 st. C na południu. Powieje słabo i umiarkowanie z kierunków północnych.

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