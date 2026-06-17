Prognoza Upał już niedługo wedrze się do Polski. Możliwe alarmy drugiego stopnia Oprac. Franciszek Wajdzik |

Prognoza pogody na środę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń meteorologicznych na najbliższe dni.

Prognoza zagrożeń IMGW - piątek

Środa i czwartek powinny upłynąć bez pogodowych zagrożeń. Sytuacja ulegnie zmianie w piątek. Tego dnia synoptycy planują wydać ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem w województwach: lubuskim, zachodniopomorskim (w powiatach południowo-zachodnich), dolnośląskim (w powiatach północnych i północno-zachodnich), wielkopolskim (w powiatach zachodnich).

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW - sobota

W sobotę alarmy przez skwarem mogą objąć niemal całą Polską. Pomarańczowe ostrzeżenia mogą obowiązywać w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim, dolnośląskim (poza powiatami południowymi), opolskim, śląskim (poza powiatami położonymi na krańcach południowych), małopolskim (poza powiatami południowymi), podkarpackim (z wyłączeniem powiatów południowych), świętokrzyskim.

Żółte alarmy przed upałem mogą pojawić się w powiatach południowych województwa dolnośląskiego.

Tego dnia może też zagrzmieć. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami mogą zostać wydane w województwach: lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim (w powiatach położonych w zachodniej połowie regionu), dolnośląskim (w zachodniej połowie województwa), wielkopolskim (w powiatach północnych i północno-zachodnich).

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Jak radzić sobie z upałem? Źródło zdjęcia: IMGW