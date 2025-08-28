Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, którym może towarzyszyć grad. W mocy są też alarmy przed upałem i silnym wiatrem.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed skwarem wydano dla województw:

mazowieckiego , w powiatach: sokołowskim, łosickim, siedleckim, , w powiatach: sokołowskim, łosickim, siedleckim, Siedlce , garwolińskim, kozienickim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom , lipskim, zwoleńskim;

podlaskiego , w powiecie siemiatyckim;

lubelskiego ;

podkarpackiego , poza powiatami południowymi;

małopolskiego , poza powiatami południowymi;

śląskiego , poza powiatem żywieckim;

łódzkiego , w powiecie radomszczańskim;

świętokrzyskiego.

Temperatura maksymalna w powyższych powiatach wyniesie od 28 do 32 stopni Celsjusza. W nocy termometry pokażą od 17 do 21 st. C. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 20 w piątek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem zostały wydane dla województw:

mazowieckiego , poza powiatami północnymi i powiatami objętymi pomarańczowymi alarmami;

łódzkiego , poza powiatem radomszczańskim;

kujawsko-pomorskiego ;

wielkopolskiego ;

lubuskiego ;

dolnośląskiego , poza skrajnymi powiatami południowymi;

opolskiego ;

pomorskiego , w powiatach: tczewskim, starogardzkim, kościerskim, chojnickim, człuchowskim;

zachodniopomorskiego, w powiatach: szczecineckim, drawskim, wałeckim, choszczeńskim, stargardzkim, pyrzyckim, myśliborskim.

Temperatura maksymalna wyniesie od 29 do 32 st. C. Alarmy będą w mocy do godz. 20 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

W części kraju może zagrzmieć. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują w województwach:

pomorskim ;

zachodniopomorskim ;

kujawsko-pomorskim ;

wielkopolskim ;

lubuskim ;

dolnośląskim.

Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu o sumie od 15 do 20 litrów na metr kwadratowy, lokalnie 25 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Miejscami może pojawić się grad. Alarmy ważne będą od godz. 18 w czwartek do godz. 6 w piątek.

Groźne burze z piorunami PAP

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem, którego średnia prędkość ma osiągać do 35 kilometrów na godzinę, a w porywach do 75 km/h, wydano w woj. śląskim w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim oraz w woj. małopolskim w powiecie tatrzańskim.

Alarmy wygasną w piątek o godz. 4.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Burza - zasady bezpieczeństwa RCB

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak radzić sobie z upałem? IMGW

Autorka/Autor:red.

Źródło: IMGW