Burze, upał i silny wiatr. Więcej ostrzeżeń IMGW
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, którym może towarzyszyć grad. W mocy są też alarmy przed upałem i silnym wiatrem.
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał
Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed skwarem wydano dla województw:
- mazowieckiego, w powiatach: sokołowskim, łosickim, siedleckim, Siedlce, garwolińskim, kozienickim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom, lipskim, zwoleńskim;
- podlaskiego, w powiecie siemiatyckim;
- lubelskiego;
- podkarpackiego, poza powiatami południowymi;
- małopolskiego, poza powiatami południowymi;
- śląskiego, poza powiatem żywieckim;
- łódzkiego, w powiecie radomszczańskim;
- świętokrzyskiego.
Temperatura maksymalna w powyższych powiatach wyniesie od 28 do 32 stopni Celsjusza. W nocy termometry pokażą od 17 do 21 st. C. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 20 w piątek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem zostały wydane dla województw:
- mazowieckiego, poza powiatami północnymi i powiatami objętymi pomarańczowymi alarmami;
- łódzkiego, poza powiatem radomszczańskim;
- kujawsko-pomorskiego;
- wielkopolskiego;
- lubuskiego;
- dolnośląskiego, poza skrajnymi powiatami południowymi;
- opolskiego;
- pomorskiego, w powiatach: tczewskim, starogardzkim, kościerskim, chojnickim, człuchowskim;
- zachodniopomorskiego, w powiatach: szczecineckim, drawskim, wałeckim, choszczeńskim, stargardzkim, pyrzyckim, myśliborskim.
Temperatura maksymalna wyniesie od 29 do 32 st. C. Alarmy będą w mocy do godz. 20 w czwartek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze
W części kraju może zagrzmieć. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują w województwach:
- pomorskim;
- zachodniopomorskim;
- kujawsko-pomorskim;
- wielkopolskim;
- lubuskim;
- dolnośląskim.
Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu o sumie od 15 do 20 litrów na metr kwadratowy, lokalnie 25 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Miejscami może pojawić się grad. Alarmy ważne będą od godz. 18 w czwartek do godz. 6 w piątek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr
Ostrzeżenia przed silnym wiatrem, którego średnia prędkość ma osiągać do 35 kilometrów na godzinę, a w porywach do 75 km/h, wydano w woj. śląskim w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim oraz w woj. małopolskim w powiecie tatrzańskim.
Alarmy wygasną w piątek o godz. 4.
