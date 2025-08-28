Ostrzeżenia IMGW. Silny deszcz z burzami. Nie tylko upał będzie groźny

28 sierpnia 2025, 6:30
Aktualizacja: 29 sierpnia 2025, 9:00
IMGW
Prognoza pogody na piątek
Prognoza pogody na piątek
Pogoda na dziś

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy pierwszego i drugiego stopnia. Synoptycy ostrzegają przed ulewami, burzami i wysoką temperaturą. Sprawdź, gdzie aura będzie groźna.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed skwarem wydano dla województw:

  • mazowieckiego, w powiatach: sokołowskim, łosickim, siedleckim, Siedlce, garwolińskim, kozienickim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom, lipskim, zwoleńskim;
  • podlaskiego, w powiecie siemiatyckim;
  • lubelskiego;
  • podkarpackiego, poza powiatami południowymi;
  • małopolskiego, poza powiatami południowymi;
  • śląskiego, poza powiatami żywieckim i kłobuckim;
  • łódzkiego, w powiecie radomszczańskim;
  • świętokrzyskiego.

Temperatura maksymalna w powyższych powiatach wyniesie od 28 do 32 stopni Celsjusza. W nocy termometry pokażą od 17 do 21 st. C. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 20 w piątek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Żółte alarmy przed upałem wydano w województwach:

  • opolskim, w powiatach wschodnich;
  • śląskim, w powiatach żywieckim i kłobuckim;
  • małopolskim, w powiatach: nowotarskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;
  • podkarpackim, w powiatach południowych;
  • łódzkim, z wyłączeniem powiatów zachodnich i objętych ostrzeżenia drugiego stopnia;
  • mazowieckim, z wyłączeniem powiatów północnych i objętych ostrzeżenia drugiego stopnia.

Temperatura maksymalna wyniesie w dzień od 29 do 32 st. C. Ostrzeżenia ważne będą do godz. 20 w piątek.

Jak radzić sobie z upałem?IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

W części kraju może zagrzmieć. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują w województwach:

  • wielkopolskim, poza powiatami północnymi;
  • lubuskim, poza powiatami położonymi na północy;
  • dolnośląskim.

Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu o sumie od 15 do 20 litrów na metr kwadratowy, lokalnie 25 l/mkw., oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Miejscami może pojawić się grad. Alarmy są ważne do godziny 16 w piątek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

IMGW wydał też ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami w województwach:

  • zachodniopomorskim;
  • pomorskim, poza powiatami wschodnimi;
  • lubuskim, w powiatach: słubickim, sulęcińskim, gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, strzelecko-drezdeneckim;
  • wielkopolskim, w powiatach złotowskim i pilskim.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami wyniesie od 30 do 40 l/mkw. Opadom mogą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 70 km/h. Możliwy jest grad. Ostrzeżenia ważne będą w godzinach 14-22 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGWIMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Jak radzić sobie z upałem?IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Burza - zasady bezpieczeństwa

Źródło: IMGW

