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Prognoza

W prognozie na najbliższe dni są ulewy i chłód

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AdobeStock_1208252677
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło wideo: ventusky.com
Źródło zdj. gł.: 1208252677
W nadchodzących dniach nie odpoczniemy ani od opadów deszczu, ani od burz. Napływające do nas rześkie powietrze sprawi, że temperatura nie będzie na ogół przekraczać 20 stopni Celsjusza. Co jeszcze pokazuje prognoza pogody na najbliższych pięć dni?

W obszar wyżowy, który rozciąga się od Azorów po Białoruś i Ukrainę, wbiła się od północy zatoka niżowa związana z niżem Rosi znad Norwegii. Przemieszczający się w niej front chłodny, pchany przez masy chłodnego powietrza polarnego, napiera na klin zwrotnikowego ciepła nad wschodnią Polską. W nocy z wtorku na środę front rozciągać się ma nad wschodnimi i południowo-wschodnimi regionami kraju, niosąc deszcz i wygasające burze.

W środę napierające od południowego wschodu masy ciepłego powietrza dorowadzą do zafalowania frontu i utworzenia się niewielkiego niżu nad Słowacją i Karpatami. Związane z nim ciągłe opady deszczu obejmą południe i centrum Polski. Natomiast na wschodzie ma padać. Przelotne opady spodziewane są też miejscami na wtórnym froncie chłodnym, rozwijającym się nad zachodnimi regionami kraju i Pomorzem.

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Do niedzieli w umacniający się nad zachodnią Europą wyż wciąż wbijać się mają atlantyckie zatoki niżowe z chłodnymi frontami atmosferycznymi. Tłoczone znad Atlantyku chłodne masy polarnego powietrza doprowadzą do przemieszczania się nad Europą kilku stref dużego zachmurzenia z opadami deszczu i burzami.

Rozpoczęła się bowiem druga fala tak zwanego letniego monsunu europejskiego. Taka aura sprawi, że do niedzieli suma opadów w Polsce wyniesie 30-60 litrów na metr kwadratowy. Temperatura powietrza w masach atlantyckiego rześkiego powietrza, napływającego falami z zachodu, nie będzie na ogół wzrastać powyżej 20 stopni Celsjusza.

Pogoda na środę

W środę na wschodzie, południu i w centrum kraju wystąpi przeważnie duże zachmurzenie, okresowo popada też deszcz. Spadnie go do 10-20 l/mkw. Na Lubelszczyźnie i w Karpatach możliwe są burze. W pozostałych regionach spodziewane są większe przejaśnienia i rozpogodzenia, ale na krańcach zachodnich oraz na Pomorzu - przelotne opady deszczu do pięciu litrów na kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 15-17 st. C na Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce, przez 18-19 st. C w centrum kraju, do 20-21 st. C na krańcach wschodnich oraz na Pomorzu i zachodzie. Powieje północny wiatr, który tylko na zachodzie będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. W burzach mocno będzie wiać.

Pogoda na czwartek i piątek

Na noc ze środy na czwartek prognozowane są ulewy, podczas których spadnie do 30-50 l/mkw. Mają one wystąpić od Śląska, przez centrum kraju, po Pomorze, Warmię i Mazury. W dzień nadal zachmurzenie ma być duże, ale z przejaśnieniami, szczególnie na południu i południowym wschodzie Polski. Poza tym okresami popada deszcz do 5-15 l/mkw., na zachodzie możliwe są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 14-16 st. C na północy, przez 17 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na południu. Wiatr zachodni i północno-zachodni okaże się słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy. 

Piątek upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego z przelotnymi opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Grzmieć tego dnia ma w centrum i na południowym zachodzie kraju. Tylko na południowym wschodzie na ogół nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na Podlasiu, przez 19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Śląsku. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny wiatr.

Klatka kluczowa-483781
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie. Miejscami przelotnie popada deszcz do pięciu litrów na metr kwadratowy., w Karpatach spadnie do 10 l/mkw. Słupki rtęci pokażą maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Śląsku. Wiatr północny i zachodni, będzie wiał umiarkowanie i dość silnie.

W niedziele na północnym zachodzie kraju dopisze pogodna aura. W pozostałej części kraju pojawi się więcej chmur kłębiastych z przelotnymi opadami deszczu do pięciu l/mkw. W Karpatach spadnie do 10 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 17 st. C na Podlasiu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20-21 st. C na zachodzie i południu. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr.

Klatka kluczowa-483794
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com
Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaprognoza pogodyulewy
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
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