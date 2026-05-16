Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Ulewy na południu kraju. IMGW ostrzega

|
Nocne opady deszczu, ulewa
Pogoda na noc
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Pogoda w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed obfitymi opadami deszczu. Miejscami może łącznie spaść aż 90 litrów wody na metr kwadratowy.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu pojawiły się w województwach:

  • śląskim, w powiatach: pszczyńskim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;
  • małopolskim, w powiatach: oświęcimskim, wadowickim, suskim, myślenickim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim.

W tych miejscach spodziewane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Suma opadów prognozowana dla okresu od godziny 6 w sobotę do godz. 6 w niedzielę wynosi od 30 do 60 litrów na metr kwadratowy, a dla okresu od godz. 6 w niedzielę do godz. 18 tego samego dnia - od 15 do 30 l/mkw. Łącznie może spaść od 40 do 90 l/mkw. IMGW ostrzega, że ostrzeżenie może być kontynuowane z wyższym stopniem.

Alarmy są ważne do godziny 14 w niedzielę, z wyjątkiem terenów górskich, gdzie pozostaną w mocy do godz. 18 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW
Burza - zasady bezpieczeństwa
Burza - zasady bezpieczeństwa
Źródło zdjęcia: RCB

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Siedem osób w szpitalu po burzy w Tatrach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Siedem osób w szpitalu po burzy w Tatrach

Źródło: IMGW
ZOBACZ TAKŻE:
45 min
pc
Zapobiega nowotworom, ale mało kto z niej korzysta
TVN24
42 min
pc
Niezwykłe odkrycia polskich archeologów
TVN24
36 min
pbc trzustka shutterstock_2471731173
Trudno go wykryć, trudno operować. Ten rak to wciąż wyrok
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
deszczburzeprognozaprognoza pogodypogodaIMGW
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
jachty
Tajemnicze jachty w portach. Włoskie służby interweniują
BIZNES
Mahmood podczas wielkiego finału Eurowizji 2019
Nie wygrały, ale przeszły do historii. Siedem hitów z Eurowizji
Tomasz-Marcin Wrona
Mężczyzna okradł sklep jubilerski w Siedlcach
Groźne substancje w akcesoriach i tekstyliach. UOKIK wstrzymuje sprzedaż
BIZNES
Jeleń we Francji kręci się w kółko
Zauważyli dziwne zachowanie jelenia. Z czego wynika
Ciekawostki
Viktor Orban
Magyar odmawia Orbanowi. "Nie otrzyma jej"
TVN24
Drzewo spadło na samochód
Ogromne drzewo runęło na ulicę i luksusowy samochód
WARSZAWA
Pierwsze chwile bocianów
Wykluły się zaledwie wczoraj. Młode bociany na nagraniu
Włoskie służby na miejscu zdarzenia po tym, jak kierowca potrącił kilku pieszych w centrum Modeny
Wjechał w pieszych, zaczął uciekać. "Był uzbrojony w nóż"
TVN24
Łukasz Piebiak. Zdjęcie archiwalne
"Znam akta afery hejterskiej. Polecam lekturę tym, którzy wskazali Piebiaka do KRS"
TVN24
15 min
Jarosław Kaczyński
Kaczyński przeciwny publikacji. "Wiele wie, tam może być wszystko"
Arkadiusz Wierzuk
Humbak Timmy
Humbak Timmy nie żyje. "Zadecydowała natura"
Świat
Wypadek w miejscowości Atalin
Siła uderzenia wyrzuciła auto z drogi. Policja: do wypadku doszło w wyniku błędu kierowcy
WARSZAWA
Giewont, burza, zła pogoda
Po wypadku na Giewoncie. "Trzeba w odpowiednim miejscu powiedzieć sobie: dość"
Polska
Fragment rosyjskiej rakiety FREGAT może ponownie wejść w ziemską atmosferę
Szczątki rakiety wejdą w ziemską atmosferę. POLSA wydała komunikat
Nauka
Łosie na plaży w Helu
Łosie spacerowały po plaży. "Podeszły do wody, popływały chwilę"
Polska
Karol Nawrocki
Nieruchomości, oszczędności, kredyt. Oto majątek Nawrockiego
BIZNES
Ulewy, burze, deszcz
Kolejne fronty przejdą nad Polską. Gdzie spadnie deszcz
Prognoza
imageTitle
Kolejorz dojechał na stację mistrzostwo Polski
EUROSPORT
Nigeria. Szkoła w stanie Borno (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakowali szkołę. Kilkadziesiąt dzieci uprowadzonych
TVN24
Na miejscu pracują służby (zdjęcie ilustracyjne)
Fałszywe alarmy i interwencje policji. Zatrzymano mężczyznę
TVN24
Amerykańscy żołnierze w Polsce
Dowódca tłumaczył się w Kongresie. "Policzek dla Polski"
TVN24
imageTitle
To dlatego Lewandowski wybrał ten kierunek transferowy
EUROSPORT
imageTitle
Zwycięstwo ze Świątek nie było przypadkiem. Switolina triumfuje w Rzymie
EUROSPORT
Jednym z największych problemów osób z atopowym zapaleniem skóry jest świąd
Nosiła w torebce metalowy grzebień. Świąd był nie do wytrzymania
Zuzanna Kuffel
imageTitle
Wspaniała historia. Aluron CMS Warta znów w finale Ligi Mistrzów
EUROSPORT
imageTitle
Klamka zapadła. Lewandowski żegna się z Barceloną
EUROSPORT
Mariusz Błaszczak, Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty zdradził, co usłyszał od Błaszczaka. Szef klubu PiS zareagował
TVN24
Donald Trump, Xi Jinping
Donald Trump wyleciał z Chin. Jest komunikat Pekinu
TVN24
Błażej Spychalski
"Pomóc panu ministrowi...". Ujawnili akt oskarżenia byłego rzecznika Dudy
TVN24
Noc Muzeów w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
W sobotę Warszawa nie zaśnie. Najciekawsze atrakcje Nocy Muzeów
WARSZAWA
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom