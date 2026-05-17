Prognoza Najpierw ulewy, potem może zagrzmieć. Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń IMGW Oprac. Krzysztof Posytek

Warunki biometeo w niedzielę

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali oraz prognozę zagrożeń.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują w województwach:

śląskim , w powiatach: pszczyńskim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;

małopolskim, w powiatach: oświęcimskim, wadowickim, suskim, myślenickim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim.

W tych miejscach spodziewane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Suma opadów prognozowana dla okresu od godziny 6 w niedzielę do godz. 18 tego samego dnia wynosi od 15 do 30 l/mkw. Łącznie w sobotę i niedzielę może spaść od 40 do 90 l/mkw. IMGW zastrzega, że ostrzeżenie może być kontynuowane z wyższym stopniem.

Alarmy są ważne do godziny 14 w niedzielę, z wyjątkiem terenów górskich, gdzie pozostaną w mocy do godz. 18 w niedzielę.

Prognoza zagrożeń IMGW na poniedziałek

W poniedziałek mogą powrócić burze. Synoptycy IMGW spodziewają się ich w województwach: podlaskim (we wschodniej i południowej części), mazowieckim (poza powiatami na krańcach zachodnich), lubelskim oraz podkarpackim (w powiatach leskim i bieszczadzkim).

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń IMGW

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

