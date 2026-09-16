Noc z deszczem i burzami. Ostrzeżenia IMGW
Synoptycy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami
Alarmy pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami wydano w województwach:
- dolnośląskim, w powiatach ząbkowickim i kłodzkim;
- opolskim w powiatach: krapkowickim, prudnickim i nyskim.
Prognozowane są tam opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym, o sumie od 25 do 35 litrów na metr kwadratowy. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 65 kilometrów na godzinę, początkowo możliwy jest grad. Alarmy będą ważne od godziny 19.30 w środę do godz. 4 w czwartek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu
Alarmy pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu wydano w województwach:
- opolskim, w powiatach głubczyckim i kędzierzyńsko-kozielskim;
- śląskim w powiatach: raciborskim, rybnickim, Rybnik, wodzisławskim, Żory i Jastrzębie-Zdrój.
Według IMGW prognozowane są tam opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym, o sumie od 25 do 35 l/mkw. Alarmy wejdą w życie o godz. 23 w środę i wygasną o godz. 7 w czwartek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.