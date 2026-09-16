Prognoza Noc z deszczem i burzami. Ostrzeżenia IMGW Damian Dziugieł |

Prognoza pogody na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Mr Twister/AdobeStock

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Synoptycy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

Alarmy pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami wydano w województwach:

dolnośląskim , w powiatach ząbkowickim i kłodzkim;

opolskim w powiatach: krapkowickim, prudnickim i nyskim.

Prognozowane są tam opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym, o sumie od 25 do 35 litrów na metr kwadratowy. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 65 kilometrów na godzinę, początkowo możliwy jest grad. Alarmy będą ważne od godziny 19.30 w środę do godz. 4 w czwartek.

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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Alarmy pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu wydano w województwach:

opolskim , w powiatach głubczyckim i kędzierzyńsko-kozielskim;

śląskim w powiatach: raciborskim, rybnickim, Rybnik, wodzisławskim, Żory i Jastrzębie-Zdrój.

Według IMGW prognozowane są tam opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym, o sumie od 25 do 35 l/mkw. Alarmy wejdą w życie o godz. 23 w środę i wygasną o godz. 7 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.