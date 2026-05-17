Niże niosą więcej deszczu. Tu najsilniej popada

Pogoda w Polsce. W nadchodzących dniach na aurę w naszym kraju wpływać będą niże. Przyniosą opady deszczu, miejscami dość obfite. Sprawdź, gdzie spadnie go najwięcej.

Pogodę w Polsce nadal kształtują niże znad Bałkanów i wschodniej Europy. Od północy nad nasz kraj zaczyna wciskać się klin wyżu skandynawskiego, dzięki któremu na krańcach zachodnich jest pogodnie. Ze wschodu na zachód nad Polską sunie jednak front atmosferyczny. Jest on pchany od wschodu przez masy ciepłego i wilgotnego powietrza, pochodzącego znad południowej Europy i basenu Morza Śródziemnego.

Sam front wyrażony jest chmurami warstwowymi z ciągłymi opadami deszczu, przed którym nad zachodnią połową kraju zalega chłodne powietrze polarne. Ale w poniedziałek za frontem, w ciepłej masie, nad wschodnią połową Polski mocno kłębić się mają chmury, niosące przelotny deszcz i burze.

Polska między niżami. Czekają nas opady i burze

W kolejnych dniach Polska znajdzie się między pochmurnym niżem z centrum wędrującym nad wschodnią Europą w kierunku Finlandii oraz niżami atlantyckimi. Między nie wciśnie się na chwilę we wtorek pogodny klin wyżowy, niosący pas rozpogodzeń od Gdańska po Katowice i Kraków.

W środę i czwartek pochmurne niże wciskać się będą od zachodu i wschodu. Przyniosą kolejne przelotne opady deszczu i burze w łagodniejszych już masach powietrza polarnego.

Dopiero w piątek mocniej na pogodę wpłynie pogodny wyż rozciągający się od północnej Afryki po Bałtyk. Zalegające jeszcze nad wschodnią Polską chmury i opady odsuwać się mają na wschód i kierować w nasz rejon z południa ciepłe masy powietrza pochodzenia zwrotnikowego.

Nowy tydzień. Gdzie spadnie deszcz

Poniedziałek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej na ogół nie powinno padać. W pozostałej części kraju spadnie do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy, a na wschodzie, gdzie możliwe są burze, opady wyniosą do 10-15 l/mkw. 

We wtorek wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Prognozowane są okresowe opady deszczu do 5 l/mkw. Na zachodzie mogą pojawić się burze, podczas których spadnie do 10 l/mkw. Tylko w wąskim pasie od Kaszub, przez centrum kraju, po Górny Śląsk i Małopolskę na ogół nie powinno padać.

Pogoda na środę, czwartek i piątek

Na środę prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Okresami spadnie do do 5 l/mkw., a w burzach w centrum i na północnym wschodzie kraju - do 10-15 l/mkw.

W czwartek czeka nas zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw., a na wschodzie kraju, gdzie możliwe są burze, do 15 l/mkw.

W piątek ma być dość pogodnie. Tylko na wschodzie i południu Polski pojawi się więcej chmur z niewielkimi przelotnymi opadami deszczu do 3 l/mkw., zanikającymi.

Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
