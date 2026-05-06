Prognoza Nadchodzą dynamiczne zjawiska. Burze przetoczą się nad krajem Damian Zdonek

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: ventusky.com

Chłodne powietrze polarne objęło już północną i zachodnią Polskę, ale pozostała część kraju znajduje się jeszcze w zasięgu ciepłych mas zwrotnikowych. W czwartek, wraz z przemieszczaniem się strefy frontowej z południowego zachodu na północny wschód, chłodne powietrze obejmie już niemal cały kraj z wyłączeniem południowo-wschodnich krańców.

W piątek przeważająca część Polski znajdzie się w zasięgu wyżu znad Skandynawii, w strumieniu chłodnego powietrza polarnego, morskiego. Dlatego tego dnia przeważać będzie duże i całkowite zachmurzenie z rozpogodzeniami. Na wschodzie prognozowane są słabe opady deszczu, a na krańcach południowo-wschodnich - pojedyncze burze.

Pogoda na czwartek i piątek. Burze z gradem i opady

W czwartek na północy i zachodzie kraju będzie pochmurno i pojawią się tam przejściowo słabe opady deszczu o sumie 2-5 litrów na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze Polski wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami rzędu 2-5 l/mkw., lokalnie 10 l/mkw. Tego dnia mogą również pojawić się też burze, najprawdopodobniej na wschodzie i południowym wschodzie. Podczas burz może sypnąć gradem i spaść do 15-30 l/mkw. deszczu.

Termometry pokażą maksymalnie od 10-12 st. C na Pomorzu, przez 16-20 st. C w centralnej Polsce, do 23-25 st. C na południowym wschodzie kraju. Wiatr na zachodzie i północy okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Natomiast na południu i wschodzie będzie umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-zachodni.

Piątek na przeważającym obszarze kraju przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami na zachodzie i południu Polski. Na wschodzie prognozowane są jeszcze słabe opady deszczu, a na krańcach południowo-wschodnich - pojedyncze burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 11-12 st. C na północnym wschodzie do 17-19 st. C na południowy wschodzie Polski. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę czeka nas duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Tego dnia nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14-16 st. C na północy do 18-19 st. C na południu Polski. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

Niedziela zapowiada się pogodnie, bez opadów. Jedynie na północnym wschodzie mogą pojawić się chmury. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 15-17 st. C na północnym wschodzie do 21-23 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek dopisze pogodna aura, nie będzie padać. Prognozuje się od zachodu wzrost zachmurzenia do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie może też zagrzmieć. Słupki rtęci pokażą od 19-21 st. C na północy do 22-24 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni wiatr.